Grande Fratello. Francesca: «voglio un futuro in tv»

ROMA. E’ iniziata la lunga carrellata di comparsate nei programmi Mediaset per Francesca di Sulmona appena uscita dalla casa. Incalzata dalle domande sembra di riuscire a conoscerla meglio. Da grande non vuole fare la giornalista, preferisce fare l’attrice da fiction o meglio la letterina.

Fine settimana ricco di impegni televisivi per Francesca Cipriani D'Altorio, la ragazza sulmonese eliminata dalla casa del Grande Fratello 6 giovedi scorso.Sabato pomeriggio è stata ospite a Pazzi per il reality, il nuovo talk show di canale 5 condotto da Roberta Capua. Qui la giovane abruzzese, vestita e truccata di tutto punto ha sfoderato il suo sorriso smagliante ricevendo molti complimenti dagli ospiti in studio.l'ha definita una «ragazza solare e tenace, che voleva realmente arrivare al mondo della televisione e lo ha fatto lottando». Liorni ha poi ricordato la partecipazione di Francesca al concorso regionale “Un volto per la tv” di una rete locale, confessando: «Francesca pur di vincere aveva comprato 1800 copie del giornale per autovotarsi». E la bella sulmonese,con tutta la fresca ingenuità dei suoi 22 anni, non ha negato: «era un concorsoanonimo». Molti complimenti anche da, attrice e insegnante di recitazione nella scuola televisiva di Maria De Filippi. «Francesca è una ragazza molto bella, ma soprattuto vera. E' stata sicuramente eliminata perché i concorrenti avevano capito che era uno dei personaggi più pericolosi».Nel programma si susseguono poi i filmati di Francesca speaker a Onda Tv e Roberta Capua le fa annunciare anche la pubblicità.







Domenica pomeriggio invece la giovane abruzzese è stata ospite di Buona Domenica, dove, per buona parte del programma, si sono sviscerati i problemi della casa più spiata d'Italia. Francesca ad ogni inquadratura sfoderava un sorriso a cinquantadue denti e anche qui ha ricevuto complimenti da parte di tutti i protagonisti. La ragazza ha inoltre ipotizzato un'uscita di scena la prossima settimana di Elena. «Dal momento che Lucio ha abbandonato la casa e la loro love story si è interrotta non credo che la permanenza di Elena abbia più un senso». Francesca ha poi raccontato dispiaciuta il mancato supporto di Sulmona, la sua città, alla partecipazione al reality. «La cosa che mi ha più ferita è che la città si sia spaccata in due e che se una parte mi ha sostenuta l'altra mi ha remato contro, votandomi in massa, per farmi uscire dalla casa». Ma si sa, nessuno è profeta in patria.



Venerdi scorso la bella Barbie era stata ospite di Verissimo dove aveva partecipato alla controversa discussione sulla presenza di un trans nella casa ( vedi filmato 1 e filmato 2)

«Stando dentro non mi ero accorta di questa presenza, pensavo fosse tutto normale», dice stupita la ragazza, «ma forse ora che mi fate pensare .». E il suo nome cade su Simona, una delle prime sospettate.

Durante il programma pomeridiano ci si interroga anche sull'esclusione della 22enne e qualche opinionista avanza ipotesi: «oltre a cotonarti i capelli non facevi niente, la gente si sarà stufata di guardarti»

Il conduttore tv Davide Mengacci la definisce invece una «ragazza bella e distesa, comunica più simpatia adesso che è fuori dalla casa, evidentemente perché la telecamera cambia l'uomo».



06/02/2006 10.20