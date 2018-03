Aria, la storia di un uomo nel corpo sbagliato

ABRUZZO. E' in uscita nella sale italiane il prossimo 20 Marzo "Aria" di Valerio D'Annunzio, interpreti Roberto Herlitzka, Agnese Nano, Olivia Magnani, Galatea Ranzi. Il film è prodotto da una società abruzzese.Una opera prima dalle tematiche attuali affrontate con l'intensità e la leggerezza di un racconto quotidiano, nato dall'incontro e dalla conoscenza di persone che hanno vissuto realmente il dramma del protagonista, Giovanni.La storia di un uomo nato nel corpo sbagliato, farà vivere l'atrocità e la poesia dello scontro e del confronto con la bivalenza della sua natura: maschio, nel corpo e donna, nel anima. Il protagonista (Roberto Herlitzka) dotato di una grande forza e una spiccata sensibilità artistica, pur soddisfacendo le aspettative del padre, riuscirà ad assecondare il suo dono, diventare pianista."Aria", ultimo prodotto de La Beffa Produzioni srl Società Abruzzese che opera a livello Nazionale in campo cinematografico e televisivo, è un film rivolto ad un ampio pubblico, seppur l'argomento trattato è scottante e attuale, il modo in cui viene affrontato e sviluppato fa si che possa essere fruito anche da una platea più giovane.Oltre ad un cast degno di nota, anche la colonna sonora è affidata e scritta appositamente per il film, dal giovane pianista e compositore, Giovanni Allevi.Grande interprete della musica classica, con il suo stile fresco e coraggioso, ha saputo apportare un fondamentale contributo al essenza dell'opera, scrivendo l'esclusivo pezzo "Aria".«Sono onorato di rappresentare il misterioso e tormentato rapporto tra il musicista e il suo strumento – commenta Giovanni Allevi- Suonare è un gesto sacro, in cui si sperimentano i limiti e l'immensità dell'uomo, là dove il pensiero razionale lascia spazio all'emozione».17/02/2009 11.57[url=http://www.comingsoon.it/video.asp?key=47287|2073]GUARDA IL TRAILER[/url]