Le Orme a Pescara il 27 febbraio

PESCARA- Il 27 febbraio, dal Rock House di Pescara, partirà il tour live 2009 delle Orme.Sono previsti alcuni concerti, nei mesi di marzo ed aprile, in locali-teatri per poi iniziare, a maggio la stagione dei concerti all'aperto.Nella prima fase (marzo e aprile) la band sarà in versione tre musicisti, mentre, a partire da maggio, l'organico verrà rafforzato dall'arrivo di un quarto elemento, Fabio Trentini, valente bassista e chitarrista, che ci accompagnerà nel prosieguo della stagione live.Il repertorio sarà composto dai pezzi storici e da alcune canzoni che verranno riproposte dopo tanti anni di assenza dal repertorio live della band.Si stà lavorando sul materiale audio e video registrato al 1^ Orme Day dello scorso novembre. Questi nuovi Cd e Dvd dovrebbero uscire non prima di marzo 2009.Sono in lavorazione,da parte della Universal, anche delle uscite particolari (Verità Nascostein inglese tra le altre).Le Orme, in attività ormai da 43 anni, si apprestano ad affrontare l'ennesima stagione di una carriera che, a dispetto degli anni, si consolida. Ogni concerto è un occasione unica sia per i nuovi che per i vecchi fans, di assistere ad una esibizione di qualità, in cui il repertorio assolutamente live e senza ausilio di aiutini tecnologici, si differenzia e si contraddistingue in assoluto rispetto ad altre proposte artistiche attuali.10/02/2009 12.38