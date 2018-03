Nuove serie Tv da girare in Abruzzo

ABRUZZO. Nuovi sopralluoghi e buone possibilità dietro l'angolo per la regione di comparire come set cinematografico in mini serie per la Tv con Insinna e Marcorè.Mentre sono in corso in provincia di Teramo le riprese della nuova serie tv di Canale 5 "Il falco e la colomba", ambientata nella nostra regione per opera dell' Abruzzo Film Commission che ha segnalato alla Produzione De Angelis le location adatte, si è appena concluso in provincia di L'Aquila il sopralluogo organizzato dall'associazione per Alberto Sironi e Luciano Ricceri, rispettivamente regista e scenografo dell'ormai arcinoto Commissario Montalbano.La ricognizione del territorio - che ha dato ottimi risultati - è stata compiuta per individuare i posti adatti all'ambientazione di una nuova miniserie per Rai1 dal titolo "L'ultima trincea" che avrà come protagonisti Flavio Insinna (è prevista per il 6 febbraio l'uscita nelle sale del suo film "Ex", con Alessandro Gassman e Claudio Bisio) e Neri Marcorè.La miniserie, ambientata durante la prima guerra mondiale, è prodotta dalla Compagnia fondata nel '70 da Federico Fellini, la "Leone Cinematografica", e vede come Produttore Esecutivo Gianfranco Barbagallo ("Sangue pazzo", "Quando sei nato non puoi più nasconderti", "La meglio gioventù").La serie sarà girata quasi interamente nella provincia aquilana.Le riprese, il cui inizio è previsto per fine maggio 2009, avranno la durata di 7 settimane.06/02/2009 9.33