Celano a Mezzogiorno in famiglia per conquistare uno scuolabus

CELANO. Il comune di Celano (L'Aquila) sarà protagonista su Raidue sabato 7 e domenica 8 febbraio a "Mezzogiorno in Famiglia".Il noto programma del weekend di Raidue, condotto da Giancarlo Magalli, Adriana Volpe e Marcello Cirillo, con la partecipazione di Paolo Fox, va in onda questa settimana sabato 7 febbraio dalle ore 12.15 alle 13.00 e domenica 8 febbraio dalle 11.30 alle 13.00.La delegazione di Celano, capitanata da Donato Angelosante, sarà negli studi di Via Teulada a Roma per sfidare i campioni uscenti del comune di Maniaco (Pordenone), che hanno all'attivo già cinque vittorie.I concorrenti si misureranno in una serie di prove pratiche e di cultura generale per ottenere i punti necessari a far vincere il proprio paese e quindi utili a passare il turno.Si gioca anche in collegamento dalle piazze dei comuni in gara, dove ci saranno le inviate Roberta Gangeri (questa settimana a Maniago) e Chiara Giallonardo (a Celano).Obiettivo del gioco, che in questa stagione televisivo ha ospitato un altro comune abruzzese, quello di Roccaraso, è quello di conquistare più vittorie per arrivare alla finale di giugno, dove c'è in palio uno scuolabus da destinare agli alunni del proprio paese.Sono inoltre previsti collegamenti con Celano anche nel corso di "Mattina in Famiglia", il programma condotto da Tiberio Timperi e Adriana Volpe, in onda sempre sabato e domenica su Raidue, dalle ore 06.45 alle ore 10.In questo spazio saranno mostrati alcuni aspetti caratteristici di Celano e alcune tradizioni storiche e artigianali.06/02/2009 9.28