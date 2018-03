Francesca, «sei stata eliminata». Fuori dalla casa ed è già un personaggio

ROMA. Si spegne il sogno della 21enne sulmonese che ieri sera ha abbandonato la casa di Cinecittà. Ma per lei ora inizia una nuova vita. Quanto durerà? Dipenderà solo da lei.

Francesca Cipriani D'Altorio la ragazza sulmonese concorrente del Grande Fratello 6 non ce l'ha fatta. Dopo la prima nomination e stata mandata a casa dal pubblico e non è bastata l'ondata di sms del fans club di Sulmona per farla restare in gara.E' stato il 47% degli spettatori a volere che la ragazza abbandonasse il gioco, contro il 40% che aveva votato per far uscire Franco il poeta e uno scarso 13% che avrebbe preferito vedere Augusto fuori dalla casa.La speaker ha salutato dispiaciuta tutti i suoi compagni e ha dovuto abbandonare in pochi minuti l'appartamento.Fuori dalla porta rossa c'erano i suoi amici e la ragazza è stata subito travolta con baci e abbracci che hanno rischiato di metterle in bella mostra il decoltè straripante.Lo stesso Marco Liorni le ha ripetuto più volte scherzosamente «trattatela con delicatezza che lì è tutto precario».compagni rimasti nella casa si sono dimostrati dispiaciuti per questo secondo allontanamento (dopo quello della sexy Giovanna della scorsa settimana) e anche chi la settimana scorsa l'aveva nominata, come Lucio, non rimane totalmente indifferente all'evento.Arrivata in auto nello studio Francesca si è stretta in un lungo abbraccio con la mamma e ha rivisto con la conduttrice alcuni dei momenti vissuti dentro la casa.La conduttrice le ha chiesto perchè in queste due settimane si sia fatta notare poco e sia stata un pò in disparte. Francesca sorride e pensa. «Non lo so», ammette spontaneamente con la sua cadenza che, «forse ho impiegato un pò di tempo per farmi conoscere ma sono stata me stessa al 100%. Com'ero nella casa così sono fuori. Hopreferito prima conoscere le persone che vivevano con me», ammette, «poi sono riuscito ad aprirmi».Francesca ha potuto vedere anche quello che pensavano di lei i suoi coinquilini. Elena l'ha definita «una ragazza che recita un ruolo», mentre Lucio non accettava il suo stare «40 minuti davanti ad uno specchio la mattina.Capisco che è una donna ma 40 minuti sono troppi».La ragazza sulmonese ha poi raccontato di aver stretto una bella amicizia con Franco, il bolognese che si giocava con lei l'esclusione, Man Lou la giovane di Pechino e Leila la nuova arrivata tunisina. Ha ammesso inoltre di non essere riuscita ad entrare in sintonia con Saimon, il modello milanese, «un pò chiuso che sta troppo sulle sue» e Augusto «non ho ancora capito che tipo è».Alessia Marcuzzi ho poi mostrato un video messaggio di papà Gianfranco che vive e lavora in America che la avvertiva di essere tornato negli States. «Ti penso sempre e piango.Sei la mia bambina. Mi dispiace che non sono stato con te», dice ancora con la sua cadenza italo-americana, «ti ho sempre voluto bene anche se non ho potuto dirtelo. I love you».Francesca non sembra particolarmente sconvolta per questa "carrambata" e continua a sorridere ed ammiccare alla telecamera «io e lui solitamente ci sentiamo al telefono, non troppo spesso anche se ci siamo visti a Natale e al matrimonio di mia sorella».Chiusa la porta dell'appartamento più spiato d'Italia adesso per la giovane abruzzese si apriranno le porte di nuovi studi televisivi per ospitate e accese discussioni. Sabato pomeriggio alle 16.30 sarà a"Tutti pazzi per il reality" di canale 5 con Roberta Capua, domenica pomeriggio a “Buona Domenica” per il solito dibattito sullo show e lunedì in seconda serata a “Mai dire Grande Fratello & figli”, dove probabilmente potrà incontrare anche la sua imitazione.Questa settimana a rischiare l'eliminazione sono Franco, Leila, Elena e Pier Renato. Lucio, invece, sta pensando di autoeliminarsi perché contrario ad alcune regole del gioco che non coincidono con «gli unici quattro principi della mia vita che mi hanno consentito di divenire quello che sono». Gli stessi 4 principi però che gli hanno fatto mandare in nomination la bella Elena, con cui passa giorno e notte.Ieri sera dopo l'eliminazione di Francesca sono entrati nella casa due nuovi concorrenti: Isabella e Rosario. Isabella ha 25 anni, è nata a Crotone e residente a Roma, ha conseguito la maturità linguistica. È laureanda in Scienze Motorie (le mancano 5 esami). Ha praticato nuoto e pallanuoto a livello agonistico. Tra i suoi hobby c'è la musica, una grande passione che ha deciso di coltivare diventando una dj.Rosario ha 26 anni,è nato a Catania, iscritto alla facoltà di Giurisprudenza. Suona la chitarra, la tastiera e il violino. Ama dipingere, olio su tela, soprattutto paesaggi: si ispira a Monet e all'Impressionismo. È figlio unico e vive con i genitori.