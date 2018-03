Il quartetto Bennewitz a Teramo

TERAMO. La XXX Stagione dei Concerti organizzata dalla Società della Musica e del Teatro "Primo Riccitelli" presenta, mercoledì 2 febbraio, nella Sala Polifunzionale della Provincia alle ore 21, il Quartetto Bennewitz.Subito dopo la sua fondazione, avvenuta presso l'Academy of Performing Arts di Praga nel 1998, il Quartetto Bennewitz (Jiří Němeček e Štěpán Jezek al violino, Jiří Pinkas alla viola e Štěpán Doležal al violoncello) si è affermato come uno dei più famosi ensemble da camera della Repubblica Ceca. Il suo nome deriva dal famoso violinista e insegnante ceco Antonin Bennewitz (1833-1926).Due grandi personalità hanno giocato un ruolo cruciale nella crescita artistica del Quartetto: il Professor Rainer Schmidt (Quartetto Hagen), le cui lezioni sono state frequentate dal Quartetto Bennewitz presso l'Escuela Superior de Música Reina Sofia di Madrid (2002-2004), e il Professor Walter Levin (Quartetto LaSalle), che ha collaborato con il Quartetto all'Accademia Musicale di Basilea tra il 2004 e il 2006. In quegli anni il Quartetto Bennewitz era anche impegnato come ensemble-in-residence presso la stessa Accademia e teneva, in aggiunta ai progetti specifici, lezioni di musica da camera per giovani quartetti e ensemble.Tra i diversi riconoscimenti ricevuti (Premio della Fondazione Bohuslay Martinu nel 2001, Premio di Laurea della Società Ceca di Musica da Camera nel 2004, National Presentation Concerts Award ad Amsterdam nel 2004; borsa di studio FNAPEC a Parigi nel 2006) il Quartetto Bennewitz ha anche vinto due premi speciali (il Premio della Fondazione Theodor Rogler e il Bärenreiter Urtext Prize) in occasione dell'ARD Competition a Monaco, in Germania; nel 2005 ha inoltre ricevuto la Medaglia d'Oro al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Osaka, in Giappone, e nel giugno 2008 il primo premio al Concorso per quartetti d'archi "Paolo Borciani" di Reggio Emilia. Il Quartetto Bennewitz ha già partecipato a festival internazionali di musica tra cui quello di Rheingau, di Lucerna la Primavera di Heidelberger in Germania, ricordiamo anche l'Orlando Festival in Olanda e il Festival di Primavera di Praga; si è inoltre esibito presso le più importanti sale concertistiche d'Europa (il Concertgebouw di Amsterdam, l'Auditorium Nazionale di Madrid, l'Herkulessaal di Monaco e al Rodolfinum di Praga).Oltre ad un considerevole numero di CD, il Quartetto Bennewitz ha registrato per la Radio e la Televisione Ceca, così come per un numero importante di radio e televisioni straniere (SWR, BR e NWR, Germania; Radio 4, Olanda; ORF, Austria; Rádio Clásica, Spagna; STV Radio e Yomiuri TV, Giappone). Nella primavera del 2008 è stato pubblicato il loro ultimo CD con i Quartetti per archi n°4 di Janacek e Bartok per Coviello Classics.02/02/2009 14.31