Da Sulmona per il "Nomadincontro - Tributo ad Augusto"

SULMONA. Domenica 15 febbraio 2009 con il concerto dei Nomadi, Giusy Ferreri, e i vincitori del Premio Daolio di Sulmona, Chiara Morucci e Marco Parigi

Anche quest'anno il Nomadi Fans Club "Un giorno insieme" di Sulmona organizza un autobus per partecipare, domenica 15 febbraio, al "Nomadincontro – XVII Tributo ad Augusto" in programma a Novellara (Reggio Emilia).

L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale Nomadi fans club "Un giorno insieme" di Sulmona, in collaborazione con la sezione di Ortona al Mare, aggrega da danni i fans abruzzesi dei Nomadi (e non solo) che ogni anno, alla vigilia del 18 febbraio (giorno in cui Augusto Daolio avrebbe compiuto il compleanno), si incontrano al Nomadincontro. L'autobus raccoglierà i fans abruzzesi in diverse tappe.

Giunto alla sua XVII Edizione ebbe inizio nel 1992, anno della morte di Augusto Daolio, voce dei Nomadi. Ai componenti della band parve, allora, quanto mai giusto ricordare la figura del loro cantante in modo consono. Della scorsa edizione va segnalata la notevole affluenza di pubblico (oltre le 20 mila presenze).

Giusy Ferreri si è aggiudicata il XVII premio "Tributo ad Augusto 2009" come cantautrice rivelazione del 2008.

Domenica 15 febbraio, a Novellara (RE), città natale del cantante dei Nomadi, Giusy riceverà il riconoscimento nell'ambito dell'annuale Nomadincontro degli oltre 100 fans club del gruppo (nella scorsa edizione sono state registrate oltre 10mila presenze). La cerimonia è prevista intorno alle ore 15 e 30, prima del concerto- fiume della band emiliana. Giusy riceverà da Beppe Carletti (leader dei Nomadi), Rosi Fantuzzi (già compagna di Daolio) e Fausto Pirito (giornalista, ideatore del Tributo insieme con il collegha Stefano Ronzani) un premio in denaro che sarà devoluto all'associazione ACESM (Amici Centro Sclerosi Multipla) che opera presso l'Ospedale San Raffaele di Milano e una targa personalizzata a nome di Augusto.

Prima di Giusy Ferreri e dei Nomadi si esibiranno i primi due classificati del X Premio nazionale "Un giorno insieme – Augusto Daolio – Città di Sulmona" per cantautori e gruppi emergenti. A partire dalla vincitrice del primo premio e del premio per la migliore voce, Chiara Morucci, e il secondo classificato, l'abruzzese Marco Parigi di Pratola Peligna.



28/01/2009 8.56