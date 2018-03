Gf 9, la porno-sexy diva teatina non entra nella casa

GRANDE FRATELLO. Smentite le indiscrezioni che volevano la pornodiva Nausica Cardone, di Chieti, all'interno della casa del Grande Fratello.Nausica non è entrata nella casa. La giovane ragazza di Atri, trapiantata a Chieti Scalo, ieri sera non ha oltrepassato la porta rossa della Casa del Grande Fratello. Le indiscrezioni degli ultimi giorni l'avevano indicata come una delle papabili concorrenti del reality più seguito d'Italia.Ma lei non è entrata. Nelle prossime settimane, però, com'è ormai tradizioni, ci saranno delle new entry.I concorrenti che da ieri sera hanno cominciato la loro reclusione volontaria hanno una età eterogenea: la più giovane ha 21 anni e 37 il più grande. C'è Vittorio Marcelli, 37 anni, originario di Roma vive a Maui, alle Hawaii, da 17 anni; windsurfer professionista, ha gareggiato in Coppa del mondo. Per sottolineare le sue origini romane ha tatuato sulla spalla destra Spqr; Alberto Scrivano, 32 anni, genovese, perito agrario, è ormeggiatore al porto di Genova di navi di qualsiasi tipo. Ha due tatuaggi sul braccio destro, è tifoso della Sampdoria e gioca a pallone. Annachiara Simonetti, 25 anni, napoletana, farmacista, ha 7 tatuaggi fra i quali il testo di un sms del suo ex fidanzato, le piacciono i documentari sulla ricerca scientifica, il suo libro preferito è Undici minuti di Coelho. Claudia Perna, 25 anni, palermitana, ha un piercing al naso, è diplomata all'istituto alberghiero e da un anno fa la volontaria per un'associazione che si occupa del recupero dei bambini nel suo quartiere, lo Zen di Palermo, con la madre e le due sorelle. Cristina Del Basso, 21 anni, di Varese, vive fra Como, dove stanno i suoi genitori e Pavia, dove studia; è iscritta al secondo anno della facoltà di Scienze della comunicazione e aspira a diventare giornalista. E' stata una delle semifinaliste dell'ultima edizione di Veline; Daniela Martani, 35 anni, romana, è la hostess precaria che si è guadagnata il soprannome di 'pasionaria' dell'Alitalia. Testarda, combattiva e ironica, è buddista e nella casa vorrebbe portare il gohonzon davanti cui si recita, le piacciono i film fantasy e vorrebbe formare una famiglia. Fabrizio Cimmino, 31 anni, originario di Ivrea (Torino), è il maggiordomo di casa Savoia e assistente personale della principessa Marina Doria; è maniaco della pulizia. Ferdi Berisa, 21 anni, rom montenegrino, di Podgorica, è arrivato in Italia da clandestino quando aveva 9 anni. Vive a Pesaro, è aiuto-cuoco in un ristorante di Fano, gli piacerebbe iscriversi alla facoltà di psicologia o medicina. Gerri Longo, 31 anni, è cieco della nascita a causa di un glaucoma congenito. Originario di Locri, vive a Roma, è impiegato all'Enac, ha praticato arti marziali, sci e vela. Organizza "cene al buio" in cui dei vedenti sono serviti da camerieri non vedenti. Lui entrerà la prossima settimana. Gianluca Zito, 32 anni, napoletano, vive fra Los Angeles e Napoli, ha un tatuaggio sul braccio destro che significa 'forza'. E' imprenditore, gli piace andare in bici ed è attentissimo all'alimentazione. Marcello Calabria Torre, 31 anni, originario di Brescia vive a Cividino (provincia di Bergamo), lavora in un forno e vorrebbe aprire una pasticceria. Marco Mazzanti, 23 anni, originario di Copparo (Ferrara) vive a Zocca di Ro Ferrarese (Ferrara), è studente e calciatore: gli mancano tre esami per laurearsi in Scienze Motorie. Nicola Molinari, 28 anni, di Gavardo (Brescia), vive a San Felice, è architetto in attesa di iscriversi all'albo ma anche giardiniere, muratore, pizzaiolo e barista. Suona le campane con un gruppo di giovani; Siria De Fazio, 31 anni, originaria di Pomigliano D'Arco (Napoli), vive a Roma, si esibisce come 'mangiafuoco' nei locali. Adora il flamenco, ha sofferto di anoressia dagli otto ai ventidue anni. Vive con un pitone e un boa costriptor che ha portato nella casa del Grande fratello.Infine LEONIA COCCIA, 23 anni, romana, gestisce una macelleria con la sorella ed è molto sportiva. Lei era stata reclutata per scherzo al Gran Hermano, la versione spagnola del reality ma ieri, grazie al televoto, è stata scelta come concorrente dell'edizione italiana.13/01/2009 8.58