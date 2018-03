E nella casa del Grande Fratello anche la sexy star Nausica Cardone

CHIETI. Questa sera parte la 9 edizione del Grande Fratello. Nella casa entrerà anche una ragazza di Atri, teatina d'adozione.Le indiscrezioni sono divenute quasi certezza e questa sera la porta rossa della casa più spiata d'Italia si apriranno molto probabilmente anche per Nausica Cardone da Chieti.La 27enne, nonostante la sua giovane età, è già una star del porno. Lei ama definirsi sexy diva, lavora in un club notturno come intrattenitrice e ha anche un bar a Chieti Scalo.In Abruzzo è nota, però, più per un fatto di cronaca del 2005, che per le sue doti artistiche.La giovane originaria di Atri (Teramo), ma residente a San Giovanni Teatino (Chieti), è stata arrestata dai carabinieri per aver incendiato la macchina del suo fidanzato, “colpevole” di averla lasciata.I due si erano conosciuti proprio in uno dei locali in cui la giovane si esibiva, e dopo alcuni mesi di una burrascosa relazione chiusa dal giovane, Nausica, insieme a due complici, ha mandato in fiamme la mercedes 270 del compagno.Cardone non è la prima abruzzese a partecipare al programma di Canale 5. L'anno scorso era entrata Benedetta Zilli di Teramo, moglie del brasiliano Thiago. I due, dopo essere stati divisi dalla produzione del programma (lui scelto come concorrente, lei no) vennero televisivamente ricongiunti.Prima ancora era stata la volta di Francesca Cipriani di Sulmona che sopravvive ancora mediaticamente grazie a ospitate sporadiche. E dopo l'uscita dal gioco si prestò anche ad un calendario senza veli.12/01/2009 9.50