Fara San Martino, gli eventi fino al 10 gennaio

FARA SAN MARTINO. Ancora tanti eventi in programma a Fara San Martino, per un Natale da vivere tra tradizioni, spettacoli e tanto divertimento.Dopo la suggestiva rappresentazione della Natività andata in scena oggi pomeriggio (26 dicembre) tra piazza Municipio e il borgo di Terra Vecchia, il cartellone di eventi prosegue domenica 28 dicembre alle 21 al teatro comunale con il divertente recital natalizio a cura dell'associazione culturale “Il cappello magico”.E' invece dedicata al più classico dei giochi natalizi, la tombolata, la giornata di martedì 30 dicembre: appuntamento per grandi e piccini alle 21 al palazzetto dello sport dove la Pro loco offrirà a tutti la possibilità di divertirsi e, perché no, vincere bei premi.Imperdibile l'appuntamento con il Capodanno a Fara San Martino con il tradizionale cenone di fine anno con ballo presso l'hotel del Camerlengo. Ancora la tombolata venerdì 2 gennaio, sempre alle 21 al palazzetto dello sport, mentre sabato 3 alle 21 al teatro comunale va in scena il concerto di Capodanno con il direttore e i docenti della Scuola civica di musica di Fara.Si cambia totalmente genere domenica 4 gennaio alle 18, sempre al teatro comunale, dove piccole e grandi ballerine daranno vita al saggio di danza allestito dal Centro studi danza di Fara San Martino.Lunedì 5 “Aspettando la Befana” con la Pro loco alle 20.30 alla sala polivalente di via Napoli, mentre martedì 6 l'appuntamento è alle 21 al teatro con il concerto di musiche natalizie a cura della Banda di Civitella Messer Raimondo e dell'associazione Amici della musica.Gran finale sabato 10 alle 21 al teatro comunale con la rappresentazione de “La bisbetica domata”, di e con Stefano Angelucci a cura dell'associazione culturale “Il cappello Magico”.Eventi per tutti i gusti, assolutamente da non perdere, con l'augurio di un felice Natale da parte del sindaco Antonio Tavani e della sua amministrazione.27/12/2008 8.55