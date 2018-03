Stagione natalizia ricca di eventi a Roccamontepiano

. ROCCAMONTEPIANO. Calendario natalizio ricco di iniziative quest'anno a Roccamontepiano, provincia di Chieti.VENERDI' 5 DICEMBRE: dalle ore 20.30, presso il Centro Sociale di Piazza Belvedere, presentazione del video-documentario "tra la ROCCA e il PIANO", a cura dell'associazione Ambasciata d'Abruzzo e del Comune di Roccamontepiano.SABATO 6 DICEMBRE: dalle ore 20.30, presso il Ristorante Brancaleone, tarantella del Gargano "lu Puzzu de Sande Roccu". Musica e cena a prenotazione, a cura del Ristorante Brancaleone.Dalle ore 22.00, presso il Pub Parco dei Carpini Musica e Ballo, DJ musica anni 70, latino e commerciale. A cura del Pub Parco dei Carpini (info tel. 0871 77713).DOMENICA 7 DICEMBRE: dalle ore 15.00 presso i locali del Centro di Documentazione di Via Scuole Riunite, MERCATINO DEGLI ANZIANI con l'esibizione del coro folk "Val Pescara".Manifestazione organizzata dal Comune di Roccamontepiano e dalla Cooperativa SAIMA.SABATO 13 DICEMBRE: Dalle ore 22.00, presso il Pub Parco dei Carpini Musica dal Vivo. A cura del Pub Parco dei Carpini (info tel. 0871 77713).DOMENICA 14 DICEMBRE: dalle ore 9.30, Piazza San Rocco FESTA DEL RINGRAZIAMENTO. Ore 11.00 Santa Messa. Ore 12.30 Buffet con i prodotti tipici della terra. Manifestazione a cura della COLDIRETTI e della PRO-LOCO.SABATO 20 DICEMBRE: (dal 20 dic. al 24 dic. BABBO NATALE per le case del paese a cura della PRO-LOCO). Dalle ore 19.00 presso i locali del Centro Sociale Piazza Belvedere, SAGRA DELLA POLENTA. Manifestazione a cura della PRO-LOCO (info 0871 77158).Dalle ore 22.00, presso il Pub Parco dei Carpini spettacolo musicale. A cura del Pub Parco dei Carpini (info tel. 0871 77713).DOMENICA 21 DICEMBRE: dalle ore 09.00 BANDA di BABBO NATALE. Spettacolo itinerante a Reginaldo, Terranova e San Rocco. Manifestazione a cura del Comune di Roccamontepiano.MARTEDI' 23 DICEMBRE: dalle ore 09.00 presso i locali della Scuola Elementare, NATALE a SCUOLA. Manifestazione a cura della Scuola Elementare di Roccamontepiano.Dalle ore 09.30 presso i locali della Scuola dell'Infanzia di Terranova, NATALE per TUTTI!. Manifestazione a cura della Scuola dell'Infanzia di Terranova.Dalle ore 10.00 presso i locali della Scuola dell'Infanzia di Roccamontepiano, NATALE con NOI!. Manifestazione a cura della Scuola dell'Infanzia di Roccamontepiano.Dalle ore 16.00 presso i locali del Centro Sociale di Piazza Belvedere di Roccamontepiano, CONCERTO di NATALE. Manifestazione a cura della Scuola Media Statale "I. Silone" di Roccamontepiano.GIOVEDI' 25 DICEMBRE: dalle ore 12.30, presso il Ristorante Villa Corsi Pranzo di Natale, a cura del Ristorante Villa Corsi (info tel. 0871 77727).SABATO 27 DICEMBRE: dalle ore 22.00, presso il Pub Parco dei Carpini Festa di NATALE, DJ musica anni 70, latino e commerciale. A cura del Pub Parco dei Carpini (info tel. 0871 77713).DOMENICA 28 DICEMBRE: dalle ore 17.30, presso i locali del Centro Sociale di Piazza Belvedere TEATRO DIALETTALE la Compagnia Senza Nome di Chieti presenta "Prime de la fine dell'anne"prossime".Manifestazione a cura del Comune di Roccamontepiano.MERCOLEDI' 31 DICEMBRE: Dalle ore 20.30, presso il Ristorante la Rocca CENONE di SAN SILVESTRO, a cura del Ristorante la Rocca (info tel. 0871 770150).Dalle ore 20.30, presso il Ristorante Brancaleone CENONE di SAN SILVESTRO con due gruppi di musica tradizionale abruzzese e una salentina. Musica e cena a prenotazione, a cura del Ristorante Brancaleone (info tel. 0871 77571).Dalle ore 20.30, presso il Ristorante l'Hostaria di Pomaro CENONE di SAN SILVESTRO, a cura del Ristorante l'Hostaria di Pomaro (info tel. 0871 77410).Dalle ore 23.30, presso il Pub Parco dei Carpini Festa di SAN SILVESTRO, DJ musica anni 70, latino e commerciale. A cura del Pub Parco dei Carpini (info tel. 0871 77713).DOMENICA 4 GENNAIO: dalle ore 17.30 presso i locali del Centro Sociale di Piazza Belvedere "aspettando la Befana", spettacoli di animazione per bambini. Manifestazione a cura del Comune di Roccamontepiano.LUNEDI' 5 GENNAIO: dalle ore 20.30 presso i locali del Centro Sociale di Piazza Belvedere "Gruppo Parrocchiale SHOW", spettacoli di animazione a cura del gruppo parrocchiale San Rocco.DOMENICA 12 GENNAIO: dalle ore 11.00, Santuario San Rocco e Santa Maria de Lapide. FESTA dei NONNI Ore 12.30 Pranzo presso ristorante del paese. Manifestazione a cura della cooperativa SAIMA e del Comune di Roccamontepiano.12/12/2008 10.17