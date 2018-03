A Penne15 giorni di festeggiamenti

. PENNE. Dal 13 dicembre al 5 gennaio 2009, sono in programma concerti, incontri culturali, animazioni con artisti di strada, mostre ed eventi, come il tradizionale presepe vivente e la biennale Nazionale del Presepio Artistico.13 Dicembre/11 Gennaio – Chiesa di San Giovanni Battista – MOSTRAMostra Nazionale del Presepio ArtisticoA cura dell'Associazione italiana amici del presepio Sez. di PenneOrario apertura: feriali 15,00/19,00 festivi 9,30/12,30 – 15,00/19,3014 – 21 - 28 Dicembre - Centro Storico – ARTISTI DI STRADAA cura dell'Associazione PenneEventi19 Dicembre - ore 20,30 – Cattedrale di Penne – CONCERTO NATALIZIOA cura Istituto Comprensivo "L.C. Paratore" di Penne20 - 21 Dicembre - Chiesa Di San Giovanni Evangelista – MERCATINOMercatino Natalizio dei ragazzi (Compravendita di giocattoli)a cura dell'Amministrazione Comunale baby20 Dicembre - ore 17.00 – Sede Sociale Soc. Op. di M. S. "D. Aliprandi"- CONFERENZAa cura della Soc. Op. di Mutuo Soccorso "D. Aliprandi""Penne: una Passione" - Conferenza del Socio Prof. Mario Costantiniore 18.00 – Sala Polival. "F. D'Angelosante"- MOSTRA FOTOGRAFICAA cura della Soc. Op. di Mutuo Soccorso "D. Aliprandi""Penne – Centro Storico" curata dal Prof. Candido Greco, espositori:Loreto Buttari, Carlo Pilone, Stefano Di Giacomo, Paolo Sacco, Alessandro Rietti, Salvatore Pancione21 Dicembre - ore 15.00 – Centro Sportivo Sport's Park – SAGGIO DI NATALE"Saggio di nuoto per bambini" a cura della Soc. Tie Break di Penne21 Dicembre -ore 16.30 – Chiesa SS. Annunziata – CONCERTO"Canti e racconti" a cura della Corale PULSARDirezione Maestro Giacinto Sergiacomo21 Dicembre - ore 21.00 – Centro Sportivo Sport's Park - CICLO CROSS"1° Trofeo Safin" a cura dell'A.S.D. "Abruzzo MTB"22 Dicembre - ore 11,00 – Teatro interno Ist. Comp. Carlo Pensa – EDUC. STRADALEConsegna del materiale didattico-educativo ai ragazzi della Scuola per l'infanzia e primaria dell'Ist. Comprensivo "Carlo Pensa" nell'ambito del progetto "Educazione Stradale"a cura del Comando di Polizia Municipale ed Assessorato alla Cultura del Comune.23 Dicembre - ore 17.30 – Sala Consiliare – LIBROPresentazione del libro "Caro Dante (come t'acchiappo lo scrittore)"della esordiente scrittrice pennese Antonella Perilli23 Dicembre - ore 21.00 – Chiesa di S. Domenico - CONCERTO LIRICOOrchestra di fiati dell'Accademia "G.Verdi" di PenneDiretto dal Maestro Giacinto Sergiacomo - Tenore: Nunzio Fazzinia cura dell'Associazione musicale "G. Verdi" di Penne24 Dicembre - ore 17.00 – Centro Storico –BABBO NATALE"Arriva Babbo Natale" a cura di PennEventi con la collaborazione dell'AVIS Comunale di Penne27 Dicembre - ore 16.30 – Sede Sociale Soc. Op. di M. S. "D. Aliprandi"- LIBRI Presentazione libro del socio Dott. Mario Semproni"Coppa di Natale" – Storia di uomini e di automobili d'un tempo28 Dicembre - ore 13.00 – Hotel dei Vestini – PRANZO"Pranzo delle Feste" a cura dell'Assessorato alla cultura e Consulta della Terza Età28 Dicembre - ore 21.00 – Cinema Teatro Nuovo Ariston - CONCERTO"Una Voce in Viaggio" con Giorgio Chiarella e Simona Petruccia cura di PennEventi e la collaborazione del Centro Studi Danza Vestale e Ass. Musicale Le Muse29 Dicembre - ore 17.00 - Cinema Teatro Nuovo Ariston - TOMBOLATombola per bambini e adulti30 Dicembre - ore 18.30 – Sala Consiliare – CONCERTO"Omaggio a Pavarotti" Tenore: Nunzio Fazzini – Relatore: Maestro Fabrizio Mancinelli – pianista: M.stro Giacinto Sergiacomoa cura dell'Associazione musicale "G. Verdi" di Penne01 Gennaio - ore 16.30 – Piazza Luca Da Penne – BRINDISI DI NUOVO ANNOBuffet e brindisi in piazza con tombolata, fuochi d'artificioe saluto del Sindaco03 Gennaio - ore 21.00 – Chiesa di Santa Maria in Colleromano - CONCERTOConcerto augurale di inizio anno"Est European Philharmonic Orchestra" Bucarestdirige il Maestro Giacinto Sergiacomoa cura della Spa Brioni-Roman Style di Penne04 Gennaio - ore 18.00 - Colleromano – PRESEPE"Presepe Vivente" a cura dell'Associazione PenneEventi05 Gennaio - ore 17.00 – Centro Storico - BEFANAArrivo delle Befane12/12/2008 10.17