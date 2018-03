Stasera Camera Smile al Circus di Pescara

PESCARA. Stasera al teatro Circus di Pescara, la seconda puntata di Camera Smile.Gli ospiti d'onore della serata saranno l'attrice Sandra Milo e la cantante Rossana Casale che hanno accettato con piacere l'invito a salire sul palco.Sandra Milo, attrice e presentatrice, ha avviato la sua carriera nel 1955 a fianco di Albero Sordi. Passò alla storia, però, proprio nel 1990 per uno scherzo -di pessimo gusto- durante una diretta televisiva.La presentatrice veniva avvisata da una telefonata che il figlio "Ciro" era ricoverato in gravi condizioni. Dopo aver passato gli anni del "tormentone", la Milo tornerà al centro dell'attenzione grazie ad una parodia di "Piccoli Fans" eseguita dal comico Federico Perrotta.La regia è curata da Claudio Insegno. Tra gli sketch previsti ce ne sono alcuni che coinvolgeranno direttamente il pubblico presente in sala.«Si tratta di una scommessa che abbiamo in parte già vinto», spiega Giuseppe Menna, autore e produttore di Camera Smile, «vittoria ottenuta dopo due anni di registrazione in studio quando abbiamo ideato un nuovo format teatral-televisivo».Gli appuntamenti avranno cadenza mensile e saranno itineranti nei principali teatri abruzzesi con momenti di comicità legati all'intrattenimento ed alla proiezione delle candid camera girate in città. «Tra i gli ospiti più importanti che parteciperanno durante questa stagione», annuncia Menna, «incontreremo sul palco di Camera Smile Massimo Lopez, Biagio Izzo e Raffaele Paganini». Quanto agli scherzi che saranno proiettati, i big locali pizzicati dalle candid camera sono l'attore Milo Vallone, nelle vesti di uno scomodo testimone di una rapina in gioielleria, e l'ex concorrente all'Isola dei Famosi Viviana Bazzani, chiamata da una grande casa automobilistica per diventare madrina ma ad alcune particolari condizioni.Per l'occasione sarà necessario chiudere al traffico, durante tutta la giornata, via Toscana per posizionare i camion della regia mobile.L'ingresso è completamente gratuito e la puntata sarà riproposta il giorno dopo, mercoledì 10 dicembre alle ore 21, sull'emittente Rete8, e il replica domenica 14 alle 22.50.09/12/2008 12.22