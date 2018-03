I Neri per caso al decennale della rassegna "Concerti nelle Chiese"

MONTORIO AL VOMANO. Festeggia quest'anno il decennale la rassegna di musica internazionale “Concerti nelle Chiese”.

Il ricco ed interessante calendario, organizzato dall'associazione culturale Coro Beretra di Montorio al Vomano (Te), ha inizio il 6 dicembre con l'apertura del Gran Premio Corale Francesco Marcacci, giunto al sesto anno.

Un omaggio all'omonimo musicista e compositore montoriese morto negli anni 60.

Cinque cori, a partire dalle ore 16.30, si contenderanno il premio. Ad aprire la gara il gruppo vocale Vocalia Consort di Roma, a seguire il coro La Rose di Piovene Rocchette (VI), quindi il gruppo madrigalistico Il diletto moderno di Venegazzù (Tv), il Juvenes Cantores di Corato (Ba) e infine il coro Celestino Eccher di Cles (Tn). Sarà una commissione nazionale composta da Giovanni Acciai, Giorgio Mazzucato, Guido Messore, Larissa Popelychko e Paola Versetti a stabilire la migliore prestazione canora.

Il 18 dicembre, a partire dalle 21.30, si esibiranno i Neri per caso con il loro “Natale per caso”, mentre a chiudere la manifestazione come tradizione vuole il 26 dicembre dalle ore 21.00 è il coro gospel Donald Woods & his people.

A sostenere l'ormai nota kermesse musicale il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Vomano e del Tordino da sempre vicino alle realtà musicali del territorio. «I Cori», ha precisato il presidente del Bim Franco Iachetti «sono da sempre uno strumento essenziale per tener viva la memoria storica e popolare. Per questo abbiamo deciso di sostenere come Consorzio Bim l'Associazione Beretra impegnata da anni nella riscoperta e divulgazione della cultura musicale e delle tradizioni locali».

Gli spettacoli, che si svolgeranno nella chiesa di San Rocco in piazza Orsini, sono ad ingresso libero. 05/12/2008 11.54