Dal 5 all'8 il "Concerto per l'universo" a Silvi

SILVI. Il "Concerto per l'Universo" sarà un vero e proprio festival musicale che dal 5 all'8 Dicembre porterà al PalaUniverso di Silvi Marina nomi molto noti del panorama musicale nazionale, affiancandoli a nomi emergenti e apprezzati personaggi della comicità regionale: Piero Mazzocchetti, l'orchestra di Mirko Casadei, i Sud Sound System, Vincenzo Olivieri sono solo i nomi più importanti in cartellone.

La manifestazione è curata dalla neotata associazione "L'Universo" di Silvi, con il patrocinio del Comune, che ha come scopi proprio quello di promuovere culturalmente la città. Alla conferenza hanno preso parte Umberto Russo, presidente dell'associazione, e Franco Cappelletti, curatore della manifestazione.

«Questa serie di spettacoli», ha spiegato Cappelletti, «si propone di incontrare i gusti di tutti: giovani, famiglie, amanti delle vulgate popolari. A fare da filoconduttore in tutte e quattro le serata saranno i "Masters" cover band del teramano che ha un repertorio vastissimo e cambierà la scaletta dei brani adattandosi alla serata».

Quattro i giorni di musica da non perdere, dunque: si comincia il 5 Dicembre, alle 21,30, con un appuntamento dedicato agli amanti del liscio.

Sarà l'orchestra spettacolo "Casadei", attualmente impegnata nelle serate su Canale 5 del Maurizio Costanzo Show, ad iniziare la ricca rassegna.

Il 6 Dicembre dalle 21.00, serata dedicata al cabaret con due personaggi tra i più noti in Abruzzo: N'Duccio e Vincenzo Olivieri, che per la prima volta si esibiranno in coppia.

Il 7 Dicembre una giornata dedicata alla musica dei più giovani.

Inizio dalle 15,30 con 5 gruppi emergenti del panorama rock locale, scelti attraverso una selezione: 65013 da Città Sant'Angelo, Mandal da Montesilvano, Pm/2 da Atri, "Sound Off Blue", quintetto di Silvi, e infine "Cover Litfiba".

Questi giovani avranno l'opportunità di essere "spalla" a una delle band più apprezzate della scena alternativa italiana: la musica dei Sud Sound System, dalle 22,30, animerà il gran finale.

Unica data prevista in Abruzzo, il gruppo del salento presenterà il suo ultimissimo lavoro "Dammene Ancora".

Ultima serata l'8 Dicembre, con spazio per i napoletani Gigione e Jo' Donatello, mattatori sulle tv regionali di buona parte del centro sud, seguiti alle 21,30 dall'amatissimo Piero Mazzocchetti, oramai lanciatissimo sulla scena nazionale dopo la partecipazione a Sanremo del 2006 e l'ultimo disco-tributo al grande Luciano Pavarotti.

Il costo d'ingresso sarà di soli 10 euro.



04/12/2008 13.35