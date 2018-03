Iuliano Carmignola e l'orchestra barocca di Venezia

TERAMO. Nuovo appuntamento con la Stagione dei concerti della

"Riccitelli" che, martedì 25 novembre nel Teatro Comunale di Teramo

alle ore 21, presenta l' Orchestra Barocca di Venezia con direttore e

solista il violinista Giuliano Carmignola.

L' Orchestra Barocca di Venezia dispone di musicisti attivi ormai da

anni nel campo della musica antica ed è specializzata nell'esecuzione

su strumenti originali.

Il suo organico può variare, a seconda del repertorio, dalle parti

reali fino a raggiungere le dimensioni dell'orchestra classica.

Nell'attività dell'orchestra viene dato ampio spazio al repertorio

italiano del '700, in particolare alla scuola veneta, e alla

riscoperta del patrimonio operistico barocco. Nel 1999 ha firmato un

contratto discografico in esclusiva per l'etichetta Sony Classical e

con il violinista Giuliano Carmignola ha registrato i concerti

dall'op. III di P.A. Locatelli e tre CD che contengono, oltre alle

Quattro Stagioni di Vivaldi, l'incisione in prima mondiale di quindici

concerti per violino dell'autore veneziano.

Queste produzioni hanno ottenuto i riconoscimenti più prestigiosi

della stampa specializzata (tre Diapason d'Or, Gramophone, Choc de

l'Année de le Monde de la Musique 2001, Echo Preis 2002, Diapason d'Or

de l'Année 2003). Lo stesso anno l'Orchestra, sempre con il violinista

Giuliano Carmignola, ha effettuato le sue prime registrazioni per

Deutsche Grammophon e sono già stati pubblicati i Concerti per violino

di Vivaldi e Locatelli





Questo il programma:

A. VIVALDI Concerto in re maggiore RV 121 per archi e basso continuo

Concerto in si minore RV 168 per archi e basso continuo

Concerto in sol maggiore RV 149 per archi e basso continuo

J. M. LECLAIR Concerto n. 4 op.7 in fa maggiore

A. VIVALDI Concerto in si bemolle maggiore RV 375 per violino

Concerto in re maggiore RV 222 per violino

Concerto in do maggiore RV 191 per violino



26/11/2008 9.19