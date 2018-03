Parte il tour teatrale di Camera Smile con Pino Insegno

CHIETI. Partirà questa sera, venerdì 21 novembre, dal Supercinema di Chieti, il tour teatrale di Camera Smile, il programma che ha portato in Abruzzo, due anni fa, le candid camera riscuotendo da subito un notevole successo.L'appuntamento è alle ore 21 con ingresso totalmente gratuito. Lo spettacolo, condotto dal cabarettista Federico Perrotta, approda in teatro con uno show di nuova concezione curato dal regista Claudio Insegno e vedrà la presenza di un ospite d'eccezione: il fratello Pino.L'iniziativa è ideata e curata dalla GM Produzioni di Pescara. «Questo spettacolo di abruzzese ha ben poco», tiene a precisare subito Federico Perrotta, «perché è stato realizzato con una impostazione professionale. Ci tengo moltissimo e per questo mi sono voluto contornare delle persone che già mi stanno vicino: Pino e Claudio Insegno, persone con cui ho lavorato molto sia in teatro che in tv».Ma il cabarettista abruzzese, ormai viso noto negli spettacoli televisivi nazionali, non vuole accantonare i colleghi abruzzesi da cui ha imparato molto.«Non dimentico mai i miei punti di riferimento», confida Perrotta, «come Nduccio o Marco Papa che mi hanno aiutato molto nella scelta di trasferirmi a Roma, città dove studio e lavoro tutt'ora».Il regista Claudio Insegno dice senza mezzi termini «sarà un disastro di risate», «perché abbiamo voglia di fare cose nuove e far divertire il pubblico».In altre parole «ci sono tutti gli ingredienti per farlo diventare uno spettacolo di successo».Il prossimo evento è per martedì 9 dicembre, alle ore 21, presso il teatro Circus di Pescara.21/11/2008 13.39