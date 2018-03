Roberto Vecchioni nella Cattedrale di Avezzano

AVEZZANO. Per la nona edizione del Concerto di Natale, che si terrà nella Cattedrale dei Marsi venerdì 19 dicembre alle ore 21.00, l'associazione Harmonia Novissima ha invitato uno dei più importanti cantautori italiani, Roberto Vecchioni, cui verrà conferito il Premio alla carriera "Anna Luce".Il premio è già stato assegnato nelle precedenti edizioni a Katia Ricciarelli, Amii Stewart, Dee Dee Bridgewater, Cecilia Gasdia, Antonella Ruggiero, Inès Salazar, Angelo Branduardi, Teresa De Sio. Vecchioni, la cui cultura è vastissima, è il cantautore-poeta per eccellenza della canzone italiana, uno dei più attenti alla simbiosi ed alle corrispondenze interiori tra suoni e poesia.Nato a Milano nel 1943 è sposato e ha quattro figli. Si laurea in lettere antiche all'Università Cattolica di Milano, dove resterà per due anni come assistente di "Storia delle religioni", proseguendo poi per trent'anni la sua attività di insegnante di greco, latino, italiano e storia nei licei classici.Su richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione ha tenuto più di ottanta conferenze nelle scuole e università italiane e francesi, incontrando oltre 80.000 studenti sul tema "Musica e Poesia", illustrando l'evoluzione storica e letteraria della "forma" canzone dalle origini ai giorni nostri.Nel 1974 vince il premio della critica discografica come miglior disco dell'anno per "Il re non si diverte" . Il successo di pubblico arriva nel '77 con l'album "Samarcanda", cui fanno seguito altri 20 albums per una vendita totale che supera i 6 milioni di copie.Il Concerto di Natale - Premio alla Carriera "Anna Luce", ideato dal maestro Massimo Coccia e da nove anni organizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Avezzano e con il sostegno di Provincia, Regione, Marsica 1 e sponsor privati del territorio, anche quest'anno destinerà parte dei proventi a scopi di solidarietà sociale.Prevendite dei biglietti (prezzo unico euro 15) presso: edicole del centro città (Tribunale, Piazza Risorgimento, Magagnini) e negozi: Dell'Olio, Iride, Ginnisport, Conca d'Oro.Prevendite anche a Celano (Tabaccheria Cantelmi in piazza IV novembre), a Tagliacozzo (agenzia immobiliare Gabetti in piazza Obelisco) e a Sulmona (Bar Caprice, piazza Garibaldi). 20/11/2008 12.01