Carmen Consoli arriva venerdì a Pescara

PESCARA. Capelli cortissimi, solare come sempre, look completamenterinnovato: Carmen Consoli sbarca a Pescara per l'unica tappa abruzzese del suo tour, 'Mediamente Isterica', dopo aver toccato le principali città degli Stati Uniti. L'appuntamento, firmato dall'Agenzia Local Bus, è al Megà, venerdì prossimo, 14 novembre, a partire dalle ore 21, quando l'artista catanese salirà sul palco armata della sua chitarra per riproporre un Album in versione 'deluxe' che proprio lo scorso 29 ottobre ha compiuto i suoi primi dieci anni.Copertina rivisitata, sound tutto nuovo per i pezzi completamentericantati in uno stile quasi lontano dal rock duro dei 24 anni dellaConsoli.Per la catanese lo spettacolo del 14 novembre segna un ritorno aPescara, città con la quale ha sempre avuto uno stretto legame e unforte feeling, la città in cui ha deciso di tenere a battesimo non un'the best', ma un'opera meno popolare, come lei stessa l'ha definita,in versione più matura, più distante dalla "Carmen collerica" del '98,che pure aveva venduto 100mila copie.La rivisitazione dell'Album, come pure l'intero tour, nascedall'esigenza di Carmen Consoli «di guardare al passato per evolvere,crescere, usando un linguaggio diverso».Durante il concerto, la cantante catanese proporrà al suo pubblico (egià si annuncia il tutto esaurito per il Megà), anche alcuni pezziinediti, che hanno già incantato il pubblico statunitense.Intanto il novembre 'caldo' dell'Agenzia Local Bus proseguirà ancoracon la data del 21 novembre, quando sul palco del Megà arriveranno gliIncognito, che a Pescara terranno una delle tre tappe della tournéeitaliana: oltre che nel capoluogo adriatico, il gruppo si esibirà soloa Napoli e Milano. Si tratta della band inglese più famosa nel campodella musica acid jazz e dance, dalle sonorità inconfondibili, e chenella serata pescarese presenterà il nuovo album. «Per l'Agenzia LocalBus – hanno spiegato i responsabili -, ma anche per la nostra città, èun autentico colpo essere riusciti a portare a Pescara gli Incognito,che anche nei due precedenti concerti, il primo presso l'Arena dell'exGaslini, il secondo presso il Cafè Le Paillote, hanno assicurato unospettacolo unico e di sicuro successo. Il loro tour ha preso il via loscorso 27 ottobre, a Lisbona e dopo aver toccato la Germania el'Italia, proseguirà in Giappone».Il concerto di Carmen Consoli, il 14 novembre, prenderà il via alle 21e il prezzo del biglietto (già disponibile nelle prevendite abituali)è di 20 euro (comprensivo anche di consumazione e serata indiscoteca); il biglietto per lo spettacolo degli Incognito è di 25euro.12/11/2008 9.23