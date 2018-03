Gio' Di Tonno inizia ad Ortona il tour invernale

ORTONA. Parte stasera alle 21, dal Teatro Vittoria di Ortona, la tournée invernale di Gio' Di Tonno.

Il concerto inaugurale del “Santafé live tour 2008/2009” segnerà anche il debutto della stagione teatrale del Vittoria.

L'organizzazione è curata dall'Associazione culturale “Amici del teatro”, dall'Accademia dello spettacolo e dalla Raimo produzioni.

L'artista proporrà i brani contenuti nell'ultimo album “Santa Fè”, per poi passare al suo percorso artistico, dall'esordio a Sanremo '94 al musical 'Notre Dame De Paris', fino ad arrivare al grande successo con la vittoria della 58esima edizione del Festival Di Sanremo grazie al brano “Colpo di Fulmine”, scritto da Gianna Nannini e cantato in coppia con Lola Ponce. Gio' Di Tonno (vero nome Giovanni) nasce a Pescara il 5 agosto 1973 e muove suoi primi passi nel mondo della musica dall'età di 8 anni con lo studio del pianoforte, strumento che ha fatto da collante a tutte le sue esperienze musicali. Dopo i primi anni di studio classico, Giò si appassiona alla musica leggera e in particolare scopre la figura del cantautore, cioè del "poeta" che si racconta cantando. Così a soli 15 anni inizia a scrivere canzoni e a interpretarle con il supporto di diversi gruppi di cui diverrà leader, proponendole in numerosi concorsi e in diverse manifestazioni. Da marzo 2002 è stato per 3 anni, con oltre 500 repliche, il protagonista principale di “Notre Dame De Paris”, il musical di Riccardo Cocciante in cui lui era Quasimodo, il “gobbo” fatalmente innamorato della bella Esmeralda (Lola Ponce).



Massimo Giuliano 11/11/2008 10.26