Tornano a Pescara Carmen Consoli e gli Incognito

PESCARA. Si riapre a Pescara la stagione autunnale dei grandi eventi e della musica dal vivo.Due gli appuntamenti già messi in cantiere e che si terranno presso la discoteca Megà: il primo il 14 novembre conin 'Mediamente isterica tour', e subito dopo, il 21 novembre, con gliche proprio nel capoluogo adriatico presenteranno il loro nuovo Album.Per la catanese Carmen Consoli si tratta di un ritorno a Pescara, città con la quale ha sempre avuto uno stretto legame. La nuova tournée, che si snoderà attraverso nove tappe, nasce dalla ripubblicazione dell'album più rock dell'artista che proprio nel 2008 compie dieci anni: completamente rinnovata nella veste esterna, ma anche all'interno, l'album si presenta in versione deluxe, con l'inserimento di rarità estratte sia nella fase di lavorazione e registrazione in studio dei pezzi che dalle performance dal vivo dell'artista catanese la quale ha appositamente scelto la piazza pescarese per il proprio esordio.Ma il novembre 'caldo' dell'Agenzia Local Bus proseguirà ancora con la data del 21, quando sul palco del Megà arriveranno gli, che a Pescara terranno una delle tre tappe della tournée italiana: oltre che nel capoluogo adriatico, il gruppo si esibirà solo a Napoli e Milano.Si tratta della band inglese più famosa nel campo della musica acid jazz e dance, dalle sonorità inconfondibili, e che nella serata pescarese presenterà il nuovo album.«Per l'Agenzia Local Bus – hanno spiegato i responsabili -, ma anche per la nostra città, è un autentico colpo essere riusciti a portare a Pescara gli Incognito, che anche nei due precedenti concerti, il primo presso l'Arena dell'ex Gaslini, il secondo presso il Cafè Le Paillote, hanno assicurato uno spettacolo unico e di sicuro successo. Il loro tour prenderà il via lunedì prossimo, 27 ottobre, a Lisbona e dopo aver toccato la Germania e l'Italia, li porterà direttamente in Giappone».Il concerto di Carmen Consoli, il 14 novembre, prenderà il via alle 21 e il prezzo del biglietto (già disponibile nelle prevendite abituali) è di 20 euro (comprensivo anche di consumazione e serata in discoteca); il biglietto per lo spettacolo degli Incognito è di 25 euro.05/11/2008 11.42