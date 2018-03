Giò Di Tonno: al via il Santafè tour 2008- 2009

ORTONA. Il nuovo tour teatrale di Giò Di Tonno "Santafè live tour 2008/2009" partirà con l'inaugurazione della nuova stagione teatrale 2008/2009 del "Teatro Vittoria" di Ortona l'11 novembre 2008 alle ore 21.00.

Il concerto è organizzato dall'Associazione culturale "Amici del Teatro", dall' "Accademia dello Spettacolo" e dalla "Raimo Produzioni".

Giò Di Tonno, si racconta attraverso le canzoni che hanno segnato il suo percorso artistico. La sua musica, come più volte sottolineato dallo stesso artista, è la "sua vita" raccontata attraverso i brani che compongono il suo ultimo lavoro Santafè dove emerge la sua maturità artistica e la sua crescita personale sia come autore, come interprete e come uomo in un percorso scandito da anni di studio e di ricerca della propria dimensione.

Ma non solo, Giò non mancherà di regalare emozioni attraverso i brani che l'hanno portato al successo di critica e pubblico ripercorrendo il suo percorso artistico dal suo esordio a Sanremo '94, al grande musical Notre Dame De Paris fino ad arrivare al grande successo con la vittoria della 58^ edizione del Festival Di Sanremo con il brano "Colpo di Fulmine" scritto da Gianna Nannini e cantato in coppia con Lola Ponce .

In questo viaggio Giò Di Tonno sarà accompagnato da Walter Robuffo al basso, Danny Manzo alla batteria, Giampiero Mariani alla chitarra, Fabrizio Palermo alla tastiera e Giancarlo Giannangeli al violoncello .



04/11/2008 14.38