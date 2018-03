Teatro dialettale in scena a Mosciano e Giulianova

GIULIANOVA. La compagnia teatrale "Giuliesi in Scena" si esibirà nello spettacolo in due atti "In Nome del Popolo Italiano" il 7 novembre a Mosciano Sant'Angelo e il 21 novembre a Giulianova.La compagnia teatrale di dialetto giuliese "Giuliesi in Scena", composta da 13 attori non professionisti, si esibirà venerdì 7 novembre al teatro di Mosciano Sant'Angelo e venerdì 21 novembre al Centro Sociale del quartiere Annunziata di Giulianova. L'allegra compagnia giuliese, sempre alla ricerca del connubio tra la schiettezza del dialetto, la comicità delle azioni e il realismo della morale, riporterà in scena la commedia brillante in due atti "In Nome del Popolo Italiano", scritta e diretta dal maestro ed attore giuliese Marco Luciani. Sotto i riflettori l'ospedale di Giulianova, il problema irrisolto della Sanità e il rapporto con la Giustizia, il tutto condito da esilaranti e pungenti battute, che rendono il ritmo della commedia accessibile a tutti. Per assistere allo spettacolo del 7 novembre a Mosciano è possibile acquistare i biglietti, al costo di 5 euro, nei seguenti punti vendita oppure la sera dello spettacolo direttamente al botteghino del teatro: Biblioteca Comunale, Caffè Del Paese, Bar Piper e Caffetteria Garden.La quota della vendita dei biglietti, al netto delle spese, verrà devoluta all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e per il finanziamento di una missione umanitaria in Africa a cura dei Padri Benedettini Silvestrini di Giulianova.La compagnia teatrale "Giuliesi in Scena" si esibirà a dicembre anche al teatro di Atri, con data ancora da definire.29/10/2008 11.18