Al via la III edizione della competizione teatrale per compagnie abruzzesi

SILVI. Sabato 18 ottobre parte la terza edizione della Rassegna Teatrale Dialettale "Premio Kursaal- Città di Silvi" che andrà in scena presso la Sala del Cinema Odeon di Silvi Marina.Anche quest'anno ci sarà la folta presenza di Compagnie Teatrali provenienti da tutto l'Abruzzo. Una di queste silvarola al 100 per 100 è la Compagnia Teatrale Laser che metterà in scena "La Pisciarije" di Santa Mastrangelo.La prima serata, sabato 18 ottobre, ore 21.00, si esibirà la Compagnia Teatrale Il Gruppo nella commedia "La Bbusciarda" di Rossana Crisi Villani, sabato 25 ottobre invece la Compagnia Teatrale I Marruccini "Na fame ..nere" di Antonio Potere.Il Premio nasce con l'intento di divulgare il patrimonio della cultura teatrale e fornire un'occasione di crescita e costruttivo confronto agli amatori di questa forma d'arte.«Attraverso tale iniziativa si vuole riscoprire ed evidenziare anche le molteplici tradizioni e realtà abruzzese, che attraverso l'atto scenico, più che con ogni altro mezzo, sono colte nella loro ironica autenticità e secolare saggezza», ha detto l'assessore alla Cultura Gabriele Cichella promotore della manifestazione. «Il concorso, che prende il nome dal vecchio Kursaal di via Garibadi, storico centro di aggregazione sociale silvarolo – ha aggiunto Gabriele Ciochella - è aperto alla partecipazione di compagnie o gruppi teatrali non professionisti operanti nel territorio abruzzese». Nella finale, prevista per il marzo 2009, saranno assegnati i seguenti premi: Premio alla migliore commedia; Migliore attore e miglior attrice; Migliore Regia e Migliore scenografia.La prima edizione 2006/2007 ha visto la vittoria come migliore compagnia I Giovani amici del Teatro mentre nella scorsa edizione del2007/2008 il premio toccò alla Compagnia Teatrale Il Gruppo.Il costo del biglietto è di 4 euro, l'abbonamento per l'intera stagione è di 36 euro. Per acquistare e avere informazioni ci si può rivolgere presso il box del Cinema Odeon di Via Carducci 4.