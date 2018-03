Presentato il cast dell’Alexian and internationl friends

LANCIANO. L' associazione culturale Thèm Romanò organizza, nell'ambito della stagione teatrale 2008-2009 del Comune di Lanciano, in collaborazione con la Istituzione Deputazione Teatrale a partire dalle ore 21.30 di sabato 15 novembre a Lanciano presso il Teatro Fedele Fenaroli la quindicesima edizione del Festival Alexian and International Friends.E' un appuntamento artistico e musicale di grande rilevanza internazionale.«La kermesse», spiegano gli organizzatori, «è un incontro artistico e culturale di diversi generi musicali e sarà presentata dalla conduttrice di “Domenica in ” Lorena Bianchetti già presente in alcune delle passate edizioni. Il festival è un “trasguardo” artistico aperto ai diversi generi musicali: dall'etnico alla musica classica passando per il jazz e la musica leggera per una reale interazione di grande suggestione artistico e culturale».Alexian, sarà il cuore pulsante dell'evento interagendo con tutti gli artisti e presenterà il suo nuovo lavoro discografico dal titolo “Me pase ko Murdevele – Io ac-Canto a Dio”.L'evento è inserito nell'ambito dell'Anno Europeo del Dialogo Interculturale ed ha il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, la Provincia di Chieti, il Comune di Lanciano, La Fondazione Carichieti.Nel cast artistico della quindicesima edizione oltre all'Alexian Group di Santino Spinelli saranno presenti Eugenio Bennato, che ha partecipato all'ultimo festival di Sanremo, il duo Jalisse, vincitori del festival di Sanremo del 1998, la Ozen Orchestra che eseguirà musica ebraica (ozen significa “orecchio” in ebraico ndr), i Magadis che eseguiranno musica classica ispirato al mondo Rom.Non mancherà il jazz con un gruppo che farà un omaggio al grande Djando Reihnardt precursore del jazz europeo.Il festival vedrà la partecipazione straordinaria del regista e attore Leonardo Pieraccioni, del grande musicista gitano Paco Suarez dalla Spagna e il celebre artista ebreo Moni Ovadia.Saranno inoltre presenti i giornalisti scrittori Furio Colombo e Gian Antonio Stella che riceveranno il premio Phralipé (fratellanza e solidarietà) nell'ambito della cerimonia di premiazione del Concorso Artistico Internazionale “Amico Rom” che si svolgerà nel pomeriggio al teatro Fenaroli a partire dalle ore 15 con ingresso libero.Ospite dell'evento anche Gad Lerner giornalista e conduttore televisivo.Nelle passate edizioni il festival di Alexian ha ospitato artisti di fama nazionale ed internazionale come i Tazenda, Rossana Casale, Francesco Baccini, Linda, Enrico Beruschi, Sageer Khan dall'India, i Rajko dall'Ungheria, Ternipè dalla Slovacchia, la Kadrievi Orkestar dalla Macedonia e tantissimi altri.14/10/2008 13.01