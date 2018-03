Grande Fratello. Francesca: «mai senza trucco»

E' uno degli argomenti portanti di queste prime puntate: Francesca sta bene anche senza trucco. Il dilemma sta dilaniando la giovane sulmonese che proprio non può farne a meno. Quanto resisterà? CHI E' FRANCESCA CIPRIANI

Stanno tentando di convincerla: «Francesca senza trucco sei molto più bella».Questi sono i commenti dei ragazzi della casa che tentano, senza troppo successo, di rincuorare la giovane sulmonese in crisi perché non può truccarsi e tenere sempre in ordine i capelli come farebbe a casa sua, quella senza telecamere 24 ore su 24.«Mi sta venendo l'angoscia per questi capelli lisci e sono brutta senza trucco», ha commentando Francesca con un velo di nostalgia per i suoi boccoli.Effettivamente da quando è entrata nella casa l'abruzzese indossa sempre tute, infradito e maglioncini legati in vita, look decisamente diverso da quello che ci aveva presentato la prima sera (minigonna, maglietta scollata e tacchi a spillo) ma ben più in tono con la casa tugurio che ospita i grandi fratellini.La stessa Francesca a meno di 12 ore dall'ingresso aveva urgentemente fatto uno shampoo per eliminare la polvere depositata sui suoi ricci, ha girato per la casa con mollette e bigodini ma adesso sta cedendo inevitabilmente alla scomodità del bunker.I suoi coinquilini sembrano comunque apprezzare la sua genuinità e così ieri qualcuno le ha consigliato di cambiare look. «Sei molto più carina quando sei struccata e non metti tutto quel nero intorno agli occhi», le ha detto il poeta bolognese e dietro di lui anche tutti i maschi della casa.A non essere d'accordo solo Man Lou, la giovane giapponese, che ha confessato di preferire Francesca in versione dark.Ed è stata la stessa ragazza sulmonese ad entrare in confessionale con un pigiamone verde acqua per sfogarsi un po' con il Grande Fratello: «questi maschi dovrebbero essere un po' meno ipocriti. Loro possono anche dirmi di preferirmi così ma io proprio non mi ci vedo». Ovvero, alla prima occasione speciale (magari la diretta del giovedi sera) la ragazza sarà nuovamente in forma smagliante.E intanto in queste ore la casa è già sottosopra per il primo bacio tra coinquilini. La scintilla, come si intuiva già a poche ore dall'ingresso, è scattata tra Elena e Lucio che ormai non riuscivano più a contenere il loro reciproco interesse. Dopo una rissa con Giovanna Elena si rifiugia tra le braccia del giovane milanese , scattano le prime effusioni sotto gli occhi delle telecamere e dopo pochi minuti anche un bacio. Che serva alla ragazza per dimenticare il suo ex con cui ha concluso recentemente una relazione durata 6 anni?24/01/2006 9.30