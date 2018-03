Grand Tourer Firepower Chrysler: stile e prestazioni

DETROIT. Eleganza e design d'avanguardia da sempre caratterizzano le vetture del gruppo Chrysler. La concept car Grand Tourer Firepower unisce i valori fondanti del marchio Chrysler di stile e qualità a prestazioni di altissimo livello.

Firepower presenta design e soluzioni tecniche avanzate a concreta portata dei clienti Chrysler. Il generoso impiego di materiali pregiati e l'estrema cura nella realizzazione di ogni dettaglio si sposano con una tecnica raffinata sviluppata sulla base di Dodge Viper.

Il potente propulsore 6,1 litri HEMI V8 sviluppato dal team SRT, è equipaggiato esclusivamente sulle supersportive del gruppo Chrysler. La Firepower è dotata di telaio a trazione posteriore con sospensioni e freni degni di una sportiva purosangue. Il cambio automatico a 5 marce con modalità sequenziale AutoStick soddisfa le esigenze di performance e comfort. Le prestazioni stimate di Chrysler Firepower prevedono un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 4,5 secondi ed una velocità massima pari a 282 km/h.



La carrozzeria in “hydro silver pearl” presenta particolari in fibra di carbonio scuro ed alluminio lucidato.







L'interno esprime al meglio lo stile e l'eleganza del marchio Chrysler: sulla tonalità base “ocean deep blue” spiccano dettagli in cuoio color “oyster” e particolari in legno d'acero di Behr. I sedili sportivi rivestiti in pelle pregiata, il climatizzatore ed il prestigioso impianto Sound System offrono ai passeggeri un ambiente confortevole e funzionale. I raffinati materiali adottati per le superfici del volante, la leva del cambio e la plancia aggiungono esclusività ad un ambiente estremamente raffinato.

“La concept car Firepower concretizza la filosofia del marchio Chrysler”, afferma Creed. “Un connubio esclusivo tra eleganza, qualità e prestazioni.”

Lino Manocchia 23/01/2006 8.35





LA SCHEDA





Peso 1.533 kg

Lunghezza 4.383 mm

Passo 2.510 mm

Larghezza 1.859 mm

Altezza 1.211 m.

Altezza dal suolo 130 mm

Motore 6,1 l HEMI V8

Trasmissione cambio automatico a 5 marce

Sospensioni ant. e post. sospensioni Dodge Viper SLA

Pneumatici anteriori 275/35R19

Pneumatici posteriori 335/30R20

Cerchi anteriori 19x12 pollici

Cerchi anteriori 20x12 pollici