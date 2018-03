Roseto celebra la Giornata della Memoria con "Norma 44"

Con la Legge Regionale n. 9 del 20.2.1998 veniva istituita la Riserva Naturale guidata di “Punta Aderci”, nel Comune di Vasto (Chieti).

La Legge demandava all'Ente Gestore (il Comune di Vasto) l'affidamento dell'incarico per l'elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva, da redigere entro un anno, per essere poi approvato dal Consiglio Regionale entro 120 giorni. La Giunta Regionale il 26 Settembre 2003 deliberava di proporre al Consiglio Regionale l'approvazione del testo in vigore del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva, adottato dal Consiglio Comunale di Vasto il 29 Marzo 2000. Il Piano presentato in Aula veniva successivamente emendato e rispedito in Commissione nel mese di Novembre 2004: da allora non si ha più notizia di qualsivoglia discussione in merito al piano stesso.



“Ho ritenuto necessario presentare un'interpellanza di fronte ai notevoli ritardi accumulati sulla questione», spiega Walter Caporale, Capogruppo dei VERDI Regione Abruzzo, «per riavviare la discussione intorno al Piano di Assetto Naturalistico della Riserva di Punta Aderci (Chieti) e per arrivare ad una sollecita approvazione dello stesso. Il Piano costituisce strumento principe per la valorizzazione e la realizzazione degli obiettivi alla base dell'istituzione della riserva in quanto prevede fra l'altro: l'identificazione delle emergenze naturali da proteggere e delle risorse da valorizzare, i modi di accessibilità e fruibilità della riserva, le attività compatibili, i servizi ed attrezzature, le norme di attuazione».

In assenza dell'approvazione di detto Piano la Riserva Naturale non potrebbe essere praticamente valorizzata e non si raggiungerebbero gli obiettivi alla base della sua istituzione, mancherebbe inoltre la possibilità di avviare il programma pluriennale di attuazione previsto dalla Legge Regionale 20 Febbraio 1998 numero 9, che prevede gli interventi concreti di valorizzazione.

