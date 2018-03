Gli "Studentessi" di Elio e le Storie Tese stasera per il Settembre Lancianese

LANCIANO. Tra gli ospiti musicali che sono stati scelti come protagonisti dell'edizione 2008 del “Settembre Lancianese”, sicuramente il nome più blasonato è quello di Elio e le Storie Tese, che si esibiranno stasera, martedì 16 settembre 2008, a Lanciano in piazza del Plebiscito a partire dalle ore 21.

L'ingresso è gratuito. Elio, Faso, Rocco Tanica, Cesareo e Christian Meyer (coadiuvati dal fido Mangoni) nel tempo hanno conosciuto una popolarità sempre crescente, soprattutto dopo il loro ultimo intervento al Festival di Sanremo 2008, che li ha visti come principali mattatori del Dopo Festival. Il loro ultimo cd 'Studentessi', che vanta numerose collaborazioni come quelle di Claudio Baglioni e Antonella Ruggiero, ha riscosso e sta riscuotendo un successo incredibile ed è già un cult, come spesso accade con i loro lavori. Si può dire che, dopo alcuni album non perfettamente centrati come quelli pubblicati negli ultimi anni, ora la band abbia pienamente ritrovato se stessa.

Gli Elii, come a qualcuno piace chiamare Elio e le Storie Tese, porteranno sul palco di piazza del Plebiscito il loro 'Parco Sempione', per uno spettacolo imprevedibile, ironico e dissacrante come è nel loro stile. L'attuale singolo di Elio e le Storie Tese è "Ignudi tra i nudisti", che, oltre a vedere un simpatico duetto-litigio tra Elio e Giorgia (tornata a collaborare con il gruppo dopo "TVUMDB" nel 1996) sul luogo dove andare a trascorrere le vacanze, si segnala anche per la particolare linea melodica: la canzone, infatti, non è altro che "Suspicious mind" di Elvis Presley suonata al contrario. L'ennesima geniale follia targata Elio e le Storie Tese.



Massimo Giuliano 16/09/2008 8.17