Francesca da Sulmona al GF6: «finalmente l’Abruzzo si accorgerà di me».

SULMONA. Faccia da Barbie, curata e appariscente la biondina abruzzese entrata per seconda ieri nella casa del Grande Fratello. La concorrente più giovane di questa edizione rappresenterà la nostra regione. Potrebbe vincere un milione di euro ma ha avuto l'occasione che attendeva da anni e questa è già una vittoria.

Francesca Cipriani ce l'ha fatta ed è nella rosa dei 13 reclusi del Grande Fratello 6.Finalmente l'Abruzzo si accorgerà di lei, che insegue il successo da diversi anni. Giovane, ha solo 21 anni, ma caparbia, nata a Popoli ma residente a Sulmona.Francesca ha sempre avuto il pallino per il palcoscenico, sostenuta anche dall'entusiasmo della madre che la incoraggia e la segue sempre in tutte le sue apparizioni. Anche ieri sera era in collegamento dallo studio, con Alessia Marcuzzi, e da lì ha potuto lanciare l'ultimo incoraggiamento alla figlia, ormai sulla soglia della porta rossa.«Ti conosco bene», ha detto mamma Cipriani, « e vedo che sei emozionata. Sii sempre te stessa, sai quanto vali».Francesca prima di approdare al reality di Canale5 ha partecipato a diverse sfilate a Sulmona, ha preso parte anche al concorso regionale dell'emittente Rete 8 “Un volto per la tv” conclusosi a settembre.Ma anche in quell'occasione era passata inosservata e adesso si gode la sua rivincita.A Sulmona già da qualche settimana si era sparsa la voce della sua partecipazione al reality anche perché la troupe televisiva era arrivata in città per fare delle riprese. Ma Francesca si era giustificata dicendo che quelle riprese servivano per il suo casting, ma in realtà tutti potevano immaginare. La notizia era arrivata anche ai giornali che hanno preferito rispettare il silenzio per non farle bruciare l'apparizione (il contratto prevede che nessuno annunci la partecipazione, pena l'esclusione).

Al suo ingresso nella casa ieri sera Francesca si è fatta certamente notare: minigonna nera e tacchi a spillo, boccoli biondi e vaporosi che stonavano decisamente con il nuovo bunker allestito per il Grande Fratello 6.

Francesca è la prima ad entrare nella casa con Simon Falsaperla, modello milanese di 25 anni e i due insieme scoprono che quest'anno l'abitazione che li ospiterà è tutt'altro che lussuosa. Brande in stile militaresco, bagno e servizi che ricordano il “tugurio” delle passate edizioni.

«Ci stanno facendo uno scherzo», grida Francesca con il suo simpatico accento abruzzese, che le regalerà certamente il titolo di personaggi cult di questa edizione. In realtà il gioco prevede che rimangano lì almeno per una settimana (ma loro non lo sanno), poi un gruppo verrà spostato nella “casa dei nababbi”.

Francesca ha conseguito il diplomata al liceo delle scienze sociali e lavora come speaker del tg presso l'emittente locale Onda Tv.

Tra gli hobby ama fare shopping, ha praticato nuoto per tre anni ed ha allestito in casa sua una piccola palestra dove si allena quotidianamente.

É sempre stata "appariscente", fin da piccola.

«Sono molto Barbie», si dice da sola. Adora il colore rosa e tutto quello che è femminile.

Le piace indossare le scarpe con i tacchi a spillo, le minigonne e le maglie scollate, anche per andare a lavorare o uscire la mattina.

Adora le paillettes e «tutto quello che luccica».

Si veste in questa maniera perché così «mi vedo più bella» e perché le «piace ricevere i complimenti».

Sembra che anche per questo suo atteggiamento i suoi concittadini storcano il naso: «mi dicono che sono fuori luogo e che dovrei vergognarmi», ha raccontato Francesca prima della reclusione al GF6. Si definisce una ragazza «aperta, solare, dinamica, frizzante, sempre con il sorriso sulle labbra», è sincera e non le piace la falsità.

Tra i sui difetti c'è quello di fidarsi troppo delle persone, e riconosce di essere un po' ingenua. I suoi genitori sono separati da 14 anni, lei vive con la mamma e il nonno mentre il padre si è trasferito a New York dove lavora. Ha una sorella più grande sposata e lei si definisce «single». La sua ultima storia si è conclusa un anno fa e sembra che il suo ex non gradisse questa partecipazione al reality più spiato d'Italia.

Partecipa al GF perché riconosce che potrebbe essere un trampolino di lancio: «mi piacerebbe farmi vedere da tutta l'Italia, visto che, per ora, mi guardano solo su una tv locale». Da ieri lei è la rappresentante dell'Abruzzo al reality più famoso del mondo. A.L.

20/01/2006 12.34