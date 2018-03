Domenica a Montesilvano il primo Motor Day

MONTESILVANO. Domani, domenica 14 settembre, si terrà il 1° Motor Day, rassegna di auto, moto, fuori strada, quod, tuning, hi-fi car e accessori al Palacongressi, dalle ore 10 fino alle ore 22.

La manifestazione motoristica si preannuncia come una delle vetrine più ricche di novità riguardanti le auto e le moto mai viste finora in Abruzzo, inoltre potranno essere ammirare anche le tantissime offerte sul mercato.Saranno presenti le migliori marche e i migliori modelli di due e quattro ruote. Nei 3.500 mq in bellavista verranno esposti circa duecento esemplari, grazie alle concessionarie che interverranno da tutta la regione per portare le proprie macchine.In esclusiva nazionale il modellino della Lamborghini Reventon, auto prodotta in soli 20 esemplari con soluzioni estetiche e tecnologiche ispirate all'aeronautica e dal costo esorbitante di oltre un milione di euro.In Italia esiste un solo esemplare acquistato da un industriale del Nord. La rassegna motoristica mette in evidenza anche accessori e complementi di sicurezza, sistemi antinfortunistici, editoria specializzata, kit, attrezzature e abbigliamento sportivo. L'ingresso è gratuito.Fattore predominante del Motor Day sarà guida sicura, con iniziative sulla sicurezza stradale, molto a cuore anche all'Amministrazione comunale.«Sono certo», ha spiegato il sindaco Pasquale Cordoma, «che, anche questa occasione, sarà un motivo di festa ed entusiasmo per quanti verranno ad assistere alla splendida vetrina delle quattro e due ruote, con marchi e modelli storici fra i più prestigiosi del panorama internazionale».Durante la rassegna di domenica a partire dalle 11.45 fino alle 17.45 (ogni trenta minuti), si svolgeranno nei padiglioni interni ed esterni spettacoli collaterali: Donne&Motori, Sexy Carwash e Miss Cubo, organizzati dall'associazione Grandi Eventi.13/09/2008 11.12