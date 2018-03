Al Multiplex Arca "Doppia tu – prove aperte di doppiaggio"

SPOLTORE. Oggi, venerdì 12 settembre 2008, alle 21, al Multiplex Arca di Spoltore Christian Iansante e Roberto Pedicini (nella foto) due fra le voci più belle del doppiaggio italiano, presenteranno sotto forma di spettacolo un seminario sull'evoluzione della comunicazione teatrale, cinematografica e radiofonica dagli anni '70 a oggi.

SPOLTORE. Oggi, venerdì 12 settembre 2008, alle 21, al Multiplex Arca di Spoltore Christian Iansante e Roberto Pedicinidue fra le voci più belle del doppiaggio italiano, presenteranno sotto forma di spettacolo un seminario sull'evoluzione della comunicazione teatrale, cinematografica e radiofonica dagli anni '70 a oggi.Un'occasione per raccontare il mestiere di doppiatore chiamando in causa anche il pubblico. "Doppia tu – prove aperte di doppiaggio cinematografico", consentirà infatti a chi vorrà di cimentarsi con microfono e leggìo, prestando la voce ai più grandi attori del cinema mondiale.«Una serata di prove aperte – ha detto Christian Iansante – ma non solo. Chi si è accostato al mondo del doppiaggio è sempre rimasto colpito dal fatto di trovare ogni volta qualcosa di diverso rispetto a quello che cercava. È un lavoro di interiorizzazione, ci sono in ballo i sentimenti oltre che la tecnica. La serata di domani sarà dedicata all'uso della voce a 360°».Non solo film, quindi, ma anche trailer, pubblicità, documentari, audiolibri. Interverranno Gerardo Di Cola, autore del libro "Le voci del tempo perduto", Lelio Gorini, regista e autore radiofonico di numerose trasmissioni di successo, Adelchi Battista, autore e musicista, Alba Bucciarelli, attrice e insegnante di dizione all'Accademia Flaiano, e Elia Iezzi, già doppiatore cinematografico e oggi patron del Multiplex Arca."Doppia tu" sarà anche un modo per festeggiare i primi 5 anni di corsi dell'Accademia Flaiano. L'ingresso è gratuito.12/09/2008 9.31