Il Premio Clessidra in Musica 2008 a Paolo Giordano

CASTEL DI SANGRO. Il chitarrista pescarese riceverà il riconoscimento il 7 agosto a Castel di Sangro.

Il chitarrista pescarese Paolo Giordano riceverà il 7 agosto a Castel di Sangro il Premio Clessidra in Musica 2008. Il riconoscimento è assegnato ai musicisti abruzzesi che si contraddistinguono nel mondo della musica, dando lustro alla regione Abruzzo. Il Premio, inserito nel programma della Festa dei Giovani, che si terrà dal 6 al 10 agosto, è alla seconda edizione, ma è già diventato un appuntamento fisso dell'agosto castellano e aspira a divenire un punto di riferimento nel panorama culturale regionale.

Dopo i Vega's dell'Aquila, vincitori dell'edizione 2007, l'Associazione Culturale “La Clessidra” assegna questa volta la targa a Paolo Giordano, chitarrista di fama internazionale per le sue collaborazioni con Pete Seeger, Albert King, Biagio Antonacci e Lucio Dalla, che lo definì “il più talentuoso chitarrista contemporaneo”. Il suo ultimo disco “Have you seen the roses”, a cui hanno collaborato anche Frank Gambale e Jackie Perkins, è una rivisitazione della musica di Syd Barrett dei Pink Floyd.

Nelle altre categorie saranno premiati il cantautore macabro Mauro Petrarca (Artista Rivelazione), nativo di Castel di Sangro e mattatore a X-Factor, i giornalisti Giuliano Di Tanna e Paolo Di Vincenzo e il presidente della Società Italiana di Musicologia Afroamericana Stefano Zenni di Chieti (Musicologia). Inoltre, una menzione speciale per Sport & Sociale andrà alla locale squadra calcistica Castello 2000, vincitrice del Campionato di Seconda Categoria.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 7 agosto alle 18 nel Teatro Francesco Paolo Tosti con la partecipazione delle autorità locali. L'occasione permetterà di ascoltare dal vivo alcuni brani dei musicisti premiati e di approfondire con loro il tema “Musica e media” in un dibattito moderato da Andrea Del Castello, music manager e docente universitario. 01/08/2008 14.25