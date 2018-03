Il clou de La Notte Bianca a Silvi dedicato alla "Canzone del Sole"

SILVI. Notte da favola per i fortunati che si troveranno il prossimo 2 agosto nella bella cittadina rivierasca di Silvi Marina. La cittadina della costa teramana aspetterà l'alba con un ricco programma





Un evento davvero unico che renderà ancora più vivo e gradevole l'ameno centro balneare della provincia di Teramo tanto amato anche da un guru della canzone italiana come Mogol.

Il "paroliere" di Lucio Battisti , infatti, l'ha osannata in diversi brani della sua ricca e varia produzione.

Dopo l'intervista confessione in cui il grande autore umbro ha rivelato di aver pensato e scritto "La Canzone del sole" proprio

durante le sue abituali vacanze che da bambino trascorreva nel

comune della costa teramana, agli organizzatori è nata l'idea di fermare tutto a mezzanotte in punto e far risuonare, da ogni angolo compreso nel territorio del Comune di Silvi, le dolci note della famosissima canzone conosciuta in tutto il mondo.

Sarà il momento culminante ma non certo l'unico di una 12 ore che si annuncia densa di concerti, balli, giochi, attività ed attrazioni per ogni gusto che comincerà dalle 17 del 2 agosto fino alle 5 del giorno successivo.

Nove i settori in cui sono suddivisi le varie area di Silvi.

Ogni quartiere sarà identificato con bandiere di diverso colore e al suo interno sono attesi spettacoli vari.

Tra questi non va trascurato il Concerto di Eugenio Finardi alle 21, 30 a Piazza dei Pini, né la performance dei King & Real Blues Alley Band al Bar Gelateria Atene di Via Garibaldi, o alle ore 23:00 in Piazza Marconi il gruppo Uscita Nord.

E poi cinema, teatro, karaoke, discoteche, gruppi musicali e di ballo, libri e scrittori sistemati un po' ovunque ma tutti, rigidamente, sotto le stelle, per una riuscita assicurata.

La Notte Bianca di Silvi Marina è organizzata da Fiere Service di Mattia Cianflone in collaborazione con la locale amministrazione guidata da Gaetano Vallescura e dalla Provincia di Teramo.



30/07/2008



