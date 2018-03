Fara San Martino e Civitella, un’estate ricca di eventi

ESTATE 2008FARA SAN MARTINO. E state insieme a Fara e Civitella. Si intitola così il cartellone di eventi dell’estate 2008 messo a punto dalle amministrazioni comunali di Fara San Martino e Civitella Messer Raimondo.





Tanti eventi tra musica, teatro ed enogastronomia che allieteranno l'estate degli abitanti dei due piccoli borghi e dei tanti turisti che vi accorrono per trascorrere le proprie vacanze all'insegna del benessere, della serenità e, perché no, del divertimento.

Si inizia martedì 29 luglio alle 21 a Civitella; il centro storico ospiterà il quartetto “Deseo de Tango ensamble” che si esibirà in un coinvolgente concerto all'insegna della musica argentina. Sempre a Civitella, il 5 agosto alle 21, il centro storico si ‘accenderà' con la musica di Ennio Rega.

A Fara, invece, il cartellone estivo prende il via il 31 luglio alle 21, quando il centro storico si trasformerà in un'inedita isola musical-pedonale, appuntamento che si ripeterà anche il 4 agosto. Venerdì 8 agosto, invece, spazio al teatro con la rappresentazione, alle 21 in piazza Municipio, dello spettacolo dialettale “Un giorno in Pretura” portato in scena dalla compagnia “Pericolosamente insieme” di Casoli.

Si torna a Civitella, sabato 9 agosto, per la sagra delle ‘pizzonte' in villa comunale. E' invece dedicato alle ‘penne nere' l'appuntamento del 10 agosto, dalle 9 nel centro storico di Civitella, con la Festa degli Alpini. Sempre domenica, ma alle 21, andrà in scena nella splendida cornice del centro storico “La bisbetica domata” con il Teatro di Stefano Angelucci.

Sempre teatro, ma a Fara il 13 agosto, con “Caro amore ti scrivo” a cura della compagnia Il cappello Magico di Fara San Martino. E' dedicato invece ai bambini il Ferragosto di Civitella con il musical “Du-du l'uccellino”

Tra gli appuntamenti più attesi e ‘affollati' c'è sicuramente quello con la tradizione enogastronomica farese: il 16 e 17 agosto nel rione nuovo di Fara, sagra della Pasta De Cecco. Ancora a Fara, il 20 agosto, con l'inizio della manifestazione “Campus-corsi-concerti” organizzati dalla Scuola civica nei territori della Comunità montana fino al 26 agosto. Lo stesso giorno andrà in scena il musical Pinocchio realizzato e offerto dall'equipe di animazione dell'hotel del Camerlengo, mentre il 21 agosto nel suggestivo scenario del monastero di San Martino si svolgerà il concerto di musica da Camera con la Corelli Chamber Orchestra. Tradizione e spettacolo, ancora a Fara il 22 agosto alle 18 con la rappresentazione medievale “Il Visitatore” a cura del comitato ‘Insieme per' con la gastronomia medievale dei ristoranti faresi. Ancora top secret, invece, il programma delle feste patronali di Fara che prendono il via il 23 agosto per concludersi il 25 quando però l'estate non sarà affatto ‘spenta'. Il 29 agosto, infatti, torna in scena il teatro con la divertentissima commedia “Micchele Parì” del teatro di Stefano Angelucci. A settembre le feste si spostano invece a Civitella con gli appuntamenti conclusivi: il 19, 20 e 21 settembre le feste patronali e, negli stessi giorni, la rassegna “Civitellarte”.

