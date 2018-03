Spiagge Blu in Concerto, la taranta di Eugenio Bennato a Tortoreto

TORTORETO. Una serata all'insegna della tradizione della taranta, un mix di ritmo e melodie trascinanti e di grande impatto emozionale. Tortoretoospita con il concerto di Eugenio Bennato, domenica 27 luglio, alle ore 21,30, sul lungomare (all'altezza della rotonda Carducci) una delle serate più attese di "Spiagge Blu in Concerto".





Trent'anni di musica con 17 dischi in vari progetti, tutti di grande pregio, rappresentano la carta di identità di Eugenio Bennato, un autore e interprete importante della tradizione popolare del sud del Paese.

Nel 1988 fonda il Movimento Taranta Power, legato al rinnovato interesse per la popolare danza salentina che l'artista, nella sua continua ricerca, collega a diversi movimenti e ritmi musicali della fascia nordafricana e sub-sahariana.

Il nuovo album, "Grande Sud", si impone per la straordinaria energia e vitalità dei brani che propone: 5 canzoni inedite arricchiscono il lavoro, che contiene anche 7 motivi estremamente popolari del repertorio dell'artista, reinterpretati e proposti in una veste nuova nei ritmi e nell'esecuzione.

Si avvale inoltre di tecniche strumentali che fanno uso della chitarra battente, del tamburello e della mandola e che ben si fondono con esperienze e generi musicali contemporanei.

"Spiagge Blu in Concerto" vuole celebrare il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, assegnata dalla FEE (Foundation for Environmental Education), per la seconda volta in pochi anni, ai sette comuni costieri del territorio teramano. Per questo l'assessorato alla Cultura della Provincia di Teramo, con il contributo della Regione Abruzzo e della Fondazione Tercas e in collaborazione con i Comuni dove si svolgono gli eventi, ha organizzato questa rassegna di concerti (con ingresso libero) in programma fino al 23 agosto.





