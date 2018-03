Proseguono "i giovedì d'Autore" a Chieti

Prosegue, presso il Teatro Auditorium - Supercinema di Chieti la Rassegna cinematografica "i giovedì d'Autore", una rassegna con appuntamenti riservati ai film di qualità esclusi dai circuiti commerciali con particolare riferimento al cinema italiano ed europeo.Dopo la proiezione di giovedì 12 gennaio del film “E ridendo l'uccise" in prima assoluta regionale, domani giovedì 19 gennaio 2006 sarà proiettato il film in prima visione Il Soledi Aleksandr Sokurov, film russo.L'incontro tra "Il Sole" Hirohito e lo "yankee" Generale MacArthur nel 1945. Terzo capitolo della trilogia sul potere del regista russo dopo 'Moloch' su Hitler e 'Taurus' su Lenin. Il 15 agosto di quell'anno milioni di giapponesi, abituati a considerare il loro imperatore un dio, discendente della Dea Sole Amaterasu, udirono per la prima volta la sua voce, quando lanciò un appello alle forze armate e al popolo perché cessassero le operazioni militari.Per informazioni: www.webacma.it18/01/2006 10.48