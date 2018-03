Un magico weekend in compagnia di gnomi e fate

GUARDIAGRELE. Il 12 e il 13 luglio la provincia di Chieti diventa il regno della fantasia: la Festa Nazionale degli Gnomi offre due giorni di giochi, spettacoli, racconti e concerti, tutti gratuiti, per un weekend in famiglia fra natura e magia.

Gnomi e fate, elfi e streghe, draghi e folletti: le creature incantate del sottobosco si riuniranno, sabato 12 e domenica 13 luglio, per la Festa Nazionale degli Gnomi di Guardiagrele (CH), uno dei Borghi più Belli d'Italia.

Un evento per grandi e piccini, per riscoprire insieme un po'di magia e vivere a contatto con la natura: palcoscenico d'eccezione, infatti, sarà il Parco Nazionale della Majella, dove il tempo sembra essersi fermato per via di un antico sortilegio.

All'interno del parco si terranno numerosi spettacoli gratuiti: un mix di teatro, musica e danza riempirà il calendario dei due giorni, per regalare un weekend indimenticabile ai più piccoli e stuzzicare la fantasia dei più grandi, facendoli ritornare all'infanzia con rappresentazioni, giochi e favole.

Le giornate saranno scandite da racconti fiabeschi a cura di compagnie teatrali provenienti da tutta Italia; concerti per tutti i gusti, musica celtica e nordica, musica da camera, quintetti d'archi, bande e canti tradizionali; dolci merende e degustazioni di prodotti tipici dell'enogastronomia abruzzese; giochi popolari, come la Gloriosa corsa del Drago Gigi; e molto altro ancora.

Due saranno le principali rappresentazioni teatrali: il musical "Sogno di una notte d'estate" dell'Accademia dello Spettacolo di Ortona , in scena sabato 12 alle h 21,30, e lo spettacolo itinerante "Nel Bosco delle Meraviglie" di domenica 13 alle h 15, a cura della Compagnia Teatrale "I Guardiani dell'oca", che mostrerà ai ragazzi lo stretto legame tra la dimensione fantastica e quella reale, rendendoli allo stesso tempo spettatori e protagonisti della fiaba.





IL PROGRAMMA





12 luglio 2008



Ore 11: apertura degli stand con la Banda Degli Gnomi - Citta' Di Guardiagrele Ore 12: Favole sotto l'albero (Rosaspina Un Teatro - Bologna) Ore 15: Bolle d'aria (Ruinart – Firenze) Ore 17: Gloriosa corsa del Drago Gigi - Favole sotto l'albero (Rosaspina Un Teatro - Bologna) Ore 18: giochi popolari (Abruzzo Tu.Cu.R. Teatro) Ore 19: Musica e fiaba (Quintetto D'archi Ars Musica) Ore 21.30: Musical "Sogno di una notte d'estate" (Accademia Dello Spettacolo – Ortona) Ore 23: Cercando gli gnomi! Escursione notturna guidata ed animata con musici, attori e lanterne



13 luglio 2008



Ore 11: apertura degli stand

Ore 12: Favole sotto l'albero (Rosaspina Un Teatro - Bologna) Ore 15: Nel bosco delle Meraviglie (Abruzzo Tu.Cu.R. Teatro - I guardiani dell'oca) Ore 17: Gloriosa corsa del Drago Gigi - Favole sotto l'albero (Rosaspina Un Teatro - Bologna) Ore 18: La parata dei folletti-clown (La Teca Dell'immaginario - Potenza) Ore 19: Concerto di musica elfica Ore 21.30: Concerto Banda Degli Gnomi - Citta' Di Guardiagrele Ore 22.30: Cercando gli gnomi! Escursione notturna guidata ed animata con musici, attori e lanterne.







09/07/2008 9.46