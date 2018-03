Trl, oggi è il giorno di Max Pezzali

PESCARA. Continua il divertimento e l'estate di TRL Total Request Live a Pescara. Stasera sul palco salirà Max Pezzali.



PESCARA. Continua il divertimento e l'estate di TRL Total Request Live a Pescara. Stasera sul palco salirà Max Pezzali.Lo show di Elena Santarelli e Carlo Pastore, in onda ogni giorno alle ore 19 su Mtv Italia da Piazza 1 maggio di Pescara, avrà martedì come ospite uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano: Max Pezzali.

Oltre a far ascoltare il suo ultimo successo "Mezzo pieno Mezzo vuoto", canterà in versione acustica un medley delle sue hit più amate ( da "Come mai" Ad "Hanno ucciso l'uomo ragno", passando per "La Regola dell'amico").

Il cantante inoltre, nelle inediti vesti di "juke box umano" giocherà con i ragazzi di Pescara presenti in piazza e con i telespettatori a casa intonando di volta in volta l'inizio di un suo brano e chiederà al pubblico presente di continuare a cantare la canzone da lui iniziata.

L'appuntamento con la musica italiana sarà rinnovato anche mercoledì 9 sempre alle ore 19 quando arriverà in Piazza 1 maggio e su Mtv Italia, Marco Carta, il trionfatore dell'ultima edizione del reality show "Amici".

Marco si esibirà live e canterà alcune canzoni tratte dal suo vendutissimo cd "Ti rincontrerò" Continuano sempre i giochi e l'allegria con Elena Santarelli e Carlo Pastore che organizzerà delle vere e proprie feste in spiaggia nelle quali coinvolgerà i ragazzi che con chitarre, falò, buon cibo intoneranno "I'm yours" di Jason Mraz, una delle canzoni più gettonate dell'estate 2008. Inoltre per tutta la settimana TRL regalerà in ogni puntata ad un fortunato ragazzo/telespettatore un cellulare "Mtv Mobile".



08/07/2008 10.52