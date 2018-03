Notte Rosa 2008: il Capodanno dell'estate si festeggia il 5 luglio

FESTE D'ESTATE. La notte di sabato 5 luglio i 110 km della Riviera Adriatica dell'Emilia Romagna restano "accesi" per la 3a edizione della Notte Rosa.





FESTE D'ESTATE. La notte di sabato 5 luglio i 110 km della Riviera Adriatica dell'Emilia Romagna restano "accesi" per la 3a edizione della Notte Rosa.Si tratta del Capodanno dell'estate italiana, tra concerti, musei, negozi, stabilimenti balneari e ristoranti aperti all night long e tanto spettacolo.

Dal tramonto all'alba oltre 300 eventi (tutti gratuiti) per un appuntamento unico e suggestivo.

Tanti i concerti con i big della musica: Ornella Vanoni e Gino Paoli, Vinicio Capossela, Ludovico Einaudi, Rossana Casale, Elio e le Storie Tese, Francesco Renga con Ambra Angiolini, Noa – L'esibizione dell'Orchestra del Teatro Bol'soj, la sfilata di Elio Fiorucci e il Yamaha Fest - A mezzanotte la spiaggia da Comacchio a Cattolica illuminata a giorno all'unisono da un suggestivo "concerto" di fuochi artificiali Non mancheranno nemmeno il musical con Justine Mattera e Gianfranco Phino interpreti di "Cantando sotto la pioggia" a Cesenatico, l'esibizione dei campioni del mondo di danza artistica su pattini a rotelle a Lido di Spina (Fe), il cabaret di Sergio Sgrilli con la sua band a Lido di Savio (Ra).

E ancora, i principali monumenti turistici della riviera (dal Ponte di Tiberio a Rimini al Grattacielo di Cesenatico, passando per la ruota di Mirabilandia) illuminati ad arte da centinaia di riflettori e fuochi artificiali rosa, la sfilata di Elio Fiorucci nel centro di Cattolica (nell'ambito dello Yamaha Fest i cui eventi sportivi si tengono al Misano World Circuit), un singolare spettacolo teatrale (intitolato "Campanelli") allestito negli appartamenti del grattacielo di Rimini, balletti nelle piscine dell'Aquafan di Riccione piene di schiuma rosa, sfilate di auto d'epoca, reading di poesie dedicate alle donne, un convegno internazionale (intitolato "Un bacio, un mito .") sulla figura di Francesca da Rimini, drink, aperitivi e menù "rosa", i principali musei e mostre aperti tutta la notte, esibizioni di flamenco e ballo liscio all'alba, feste e cene a tema in spiaggia.

Come in ogni Capodanno che si rispetti, l'arrivo della mezzanotte sarà poi salutato da un maestoso "concerto" di fuochi d'artificio, momento clou della Notte Rosa, che illuminerà a giorno, all'unisono, tutti i 110 km. di spiaggia della riviera romagnola. E in tantissimi stanno già prenotando per godersi, a bordo delle grandi motonavi che salperanno da tutte le località, tra piatti di pesce, musica e animazione, lo spettacolo del cielo "variopinto" riflesso sul Mare Adriatico.



I NUMERI DELLA NOTTE ROSA



20.000 rose nelle zone pedonali di Bellaria e Igea Marina

2 milioni di lampadine rosa su tutta la Riviera 1.500 punti luce rosa lungo la costa da Bellaria a Cattolica, diverse migliaia di gadget (magliette, capellini, bandane) 30 Km di luminarie rosa negli hotel

25 postazioni per i fuochi d'artificio di mezzanotte 3.500 alberghi con complessivi 215.000 posti letto 64.000 alloggi privati con 305.000 posti letto

46 tra campeggi e villaggi turistici per oltre 300.000 posti letto 10.000 brandine rosa 2.250 locali tra ristoranti, trattorie e pizzerie 3.700 tra bar, caffetterie, birrerie ed enoteche

145 locali da ballo tra discoteche, dancing e disco bar 1.200 boutique, tutti contraddistinti dal colore rosa

64 passaggi televisivi sulle principali reti tv nazionali 1.000 servizi tra quotidiani e periodici.

Info: www.lanotterosa.it



02/07/2008 9.23