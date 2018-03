Arriva il ciclone Trl: per due settimane Mtv a Pescara

PESCARA. «Sono contenta di ritornare a Pescara e speriamo di bloccare il traffico vorrà dire che ci sarà moltissima gente». La star di turno è Elena Santarelli oggi presentatrice del programma di Mtv, Trl che per due settimane si fermerà nei pressi della nave di Cascella dove è stato allestito il palco che sarà calcato da numerose star.

Questa sera il debutto alle ore 19 per un'ora Santarelli e Carlo Pastore presentaranno uno spettacolo fresco e giovane con qualche sorpresa.E per fare presa Elena Santarelli ha voluto ricordare le sue estati da dodicenne a Pescara a far visita agli zii.«Venivo spesso a trovare i miei zii», ha detto, «poi uno ha anche militato per qualche tempo nella squadra della città (Ubaldo Righetti, ndr). Ho dei bei ricordi e poi questa è una piazza prestigiosa Certo all'epoca mi dicevano che ero carina ma ero magrissima e piatta ».Si attendono migliaia di persone per le 10 serate di ripresa garantite sponsorizzate (non si sa ancora con quale somma) da Comune, Regione, Comitato dei giochi Pescara 2009 e Provincia.Gli ospiti che hanno confermato la presenza sono Baustelle (Martedì 1 Luglio), Paolo Meneguzzi (Mercoledì 2 Luglio), i dARI (Mercoledì 2 Luglio), Finley (Giovedì 3 Luglio), Rino De Maria (Lunedì 7 Luglio), Max Pezzali (Martedì 8 Luglio), Marco Carta (Mercoledì 9 Luglio), Cesare Cremonini (Venerdì 11 Luglio) .Prevista per venerdì 4 luglio anche la registrazione serale di Comedy Central (Sky, canale 115) con lo spettacolo comico "Comicittà in tour"in Piazza 1 Maggio che ospiterà Gabriele Cirilli, Sergio Sgrilli, Pino e gli Anticorpi e Barbara ForiaBaustelle – Martedì 1° luglio – Tornano a TRL i Baustelle che dopo il successo invernale della hit "Charlie fa surf" presenteranno al pubblico i due nuovi singoli "Colombo" e "Alfredo" tratti dall'album "Amen".Paolo Meneguzzi – Mercoledì 2 luglio – L'idolo delle teen-ager Paolo Meneguzzi torna a Total Request Live per presentare il suo nuovo tormentone estivo "Era stupendo" tratto dal suo nuovo cd "Corro Via"I dARI – Mercoledì 2 Luglio – Una ventata di Rock sarà protagonista a TRL grazie alla presenza de "I Dari", giovane rock band di Aosta che, dopo aver conquistato le manifestazioni Rock Targato Italia e Arezzo Wave, faranno impazzire i giovani spettatori del programma cult di Mtv ItaliaFinley – Giovedì 3 Luglio – I Finley, beniamini del pubblico di TRL, tornano sul palco di Mtv per far ballare e cantare tutti i teenager di Pescara sulle note dei successi del loro ultimo cd "Adrenalina"Rino De Maria – Lunedì 7 Luglio – Venticinque anni, napoletano, sguardo alla "Scamarcio", viso accativante, voce dai tratti"battistiani": questo è il biglietto da visita di Rino De Maria, uno tra i ragazzi emergenti del pop italiano che arriva a TRL per presentare al pubblico di Mtv Italia il suo primo videoclip "Rilassati un po'"Max Pezzali – Martedì 8 Luglio – Dopo aver vinto, lo scorso 17 maggio, il premio TRL History durante gli ultimi TRL AWARDS napoletani, torna a TRL l'ex frontman degli 883 per divertire il pubblico in piazza e a casa con il suo nuovo singolo "Mezzo pieno mezzo vuoto"Marco Carta – Mercoledì 9 luglio – Il vincitore di "Amici 7" Marco Carta torna su Mtv dopo essere stato ospite della prima puntata di TRL Bari lo scorso 17 giugno. Pescara ospiterà quindi uno dei personaggi più popolari dell'ultima stagione televisiva che, per tutti i telespettatori di TRL, si esibirà sulle note di "Ti rincontrerò", il suo primo singolo che dà anche il titolo al suo atteso album di debutto.Cesare Cremonini – Venerdì 11 Luglio – l'ex leader dei Lunapop Cesare Cremonini, ora affermato solista, presenterà al pubblico di Mtv Italia i suoi nuovi progetti discografici, il nuovo singolo "Dicono di me" e si esibirà a Pescara per tutto il pubblico di Total Request Live.