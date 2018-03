Estate super a Fossacesia, «200 eventi tra concerti e concorsi di bellezza»

FOSSACESIA. E' stato presentato ieri mattina il calendario di "Bellestate 2008": nella conferenza stampa il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, e gli assessori Daniela Arrizza e Paolo Sisti hanno illustrato i quasi duecento appuntamenti che accompagneranno cittadini e turisti per la stagione estiva che sta iniziando e fino al 5 ottobre.

In programma eventi di musica, teatro, cabaret, spettacoli per bambini, enogastronomia ed animazione.

«Per la nuova stagione estiva abbiamo predisposto un calendario di eventi molto ricco – ha dichiarato il sindaco Di Giuseppantonio – Gli eventi in programma sono quasi duecento, e sono distribuiti sul territorio in modo da coinvolgere e valorizzare tutte le zone di Fossacesia».

Per l'estate 2008 Fossacesia si propone come "regina dei giovani". Il fiore all'occhiello saranno i concerti sulla spiaggia: "Strabocchi di musica", il 28 giugno, in cui si esibiranno Caparezza, Aprés la classe e Anemamé, ed il festival "Onde Sonore", tre serate dal 24 al 26 luglio i cui nomi di punta saranno Fabri Fibra e Sud Sound System.

«Quest'anno abbiamo voluto venire incontro ai giovani puntando con forza sul binomio cultura-spettacolo – ha aggiunto Di Giuseppantonio – con eventi che siano di richiamo, ma che abbiano anche un livello qualitativo più che buono».

Non mancheranno spettacoli musicali in grado di accontentare tutti i

palati: si va dalla musica italiana di Francesca Alotta, il 6 agosto, alla musica sacra polifonica o a quella da camera.

Un posto di rilievo è stato riservato al jazz: ben cinque concerti tra luglio e agosto nel suggestivo scenario del Parco dei Priori e di San Giovanni in Venere.

«Quest'anno ci siamo impegnati a portare uno spettacolo in ogni piazza – è stata la dichiarazione dell'assessore al Turismo, Daniela Arrizza – in modo che i turisti ogni giorno possano scegliere tra più eventi di diverso genere quello a cui partecipare».

Un'occasione particolare sarà la festa dei popoli "Mondoinsieme", una serata dedicata agli immigrati residenti a Fossacesia e nei comuni vicini, nella quale si mescoleranno musica e voglia di festeggiare di popoli e culture diverse.

Per quanto riguarda il teatro, nell'ambito della rassegna "Archeo" il

17 luglio ed il 12 agosto sono previste due rappresentazioni dello spettacolo "Statue bianche sopra il nero abisso", dedicato alla poetica dannunziana. Ampio spazio sarà poi dato al teatro dialettale, con una decina di spettacoli di varie compagnie locali. Da segnalare anche una recital di poesie dedicato a Carducci e Garibaldi, fissato per il 25 luglio.

«Dopo il successo dell'anno passato, ritorna la collaborazione con l'ATAM, che quest'anno proporrà un solo spettacolo con due repliche», è stato il commento dell'assessore alla Cultura, Paolo Sisti, il quale ha poi voluto sottolineare che «il calendario per l'estate 2008 è veramente per tutti i gusti, in quanto propone eventi in grado di soddisfare richieste di vario tipo».



Il primo agosto è in programma il Gran Galà per la Bandiera Blu 2008, con la partecipazione del presidente italiano della Foundation for Environmental Education (FEE) ed il concerto della Moldavian National Chamber Orchestra, diretta dal Maestro Giuseppe Piccinino.



Il 25 luglio Fossacesia ospiterà il forum "Impresa e politica", organizzato dai Giovani di Confindustria, cui prenderanno parte esponenti di rilievo della politica e dell'economia nazionali.



21/06/2008 11.06