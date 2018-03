Il Far West si trasferisce a Teramo per quattro giorni

TERAMO. Mancano pochi dettagli e tutto sarà pronto nell’area della ex Villeroy nel quartiere Gammarana di Teramo, per ospitare la II edizione di Teramo Western Show.

L'associazione Green Mountain ha organizzato anche quest'anno, grazie alla passione di Franco Porrini e Christian Sperandio, un evento più ampio e più ricco di attrazioni. Da giovedì 19 a domenica 22 giugno 2008 si potrà assistere alle gare di rodeo, con la V tappa del Campionato ITPA, di Barrel della BBR e della BBR Sud est oltre a dimostrazioni di roping. Sarà presente anche il campione del mondo texano di Barrel.Alle gare di Team Penning parteciperanno squadre abruzzesi che recentemente hanno ottenuto ottimi risultati a livello europeo e il campione del mondo uruguayano. Grande spazio anche per le attrazioni con gli spettacoli equestri del grande Rossano Ranch. Il tutto potrà essere seguito seduti grazie all'allestimento di una tribuna che potrà ospitare 7.000 persone.«Il Teramo Western Show», dicono gli organizzatori, «offrirà innumerevoli attrazioni: musica e balli country, ballerine di can can, indiani, toro meccanico, parco pony, baby rodeo, giochi per bambini, western shopping ,lanciatori di coltelli. Sarà possibile inoltre degustare piatti tradizionali locali accompagnati da boccali di birra nel Saloon, in perfetto stile country, ed assaggiare la cucina tex mex. Anche quest'anno un capannone allestito per l'occasione accoglierà le mitiche Harley Davidson accanto alle quali saranno in mostra vari aspetti del mito americano».L'appuntamento è per giovedì 19 giugno a partire dalle ore 16.00, venerdì 20.00 dalle ore 18.00, sabato 21 e domenica 22 dalle 9.00 del mattino, sempre fino a notte.18/06/2008 10.29