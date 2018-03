Giochi del Mediterraneo, il 27 giugno inizia il conto alla rovescia

PESCARA. La manifestazione di Piazza Salotto sarà presentata da Ilaria D'Amico. Numerosi gli ospiti, le attrazioni e le sorprese per dare inizio al "count down": -365 giorni allo storico evento dei Giochi del Mediterraneo, i Giochi di Pescara e dell'Abruzzo.





PESCARA. La manifestazione di Piazza Salotto sarà presentata da Ilaria D'Amico. Numerosi gli ospiti, le attrazioni e le sorprese per dare inizio al "count down": -365 giorni allo storico evento dei Giochi del Mediterraneo, i Giochi di Pescara e dell'Abruzzo.Grande serata venerdì 27 giugno in piazza Salotto per scandire i meno 365 giorni all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo Pescara 2009.

"One Year Before", la manifestazione che annuncia lo storico evento dell'anno prossimo, sarà presentata dalla star televisiva Ilaria D'Amico. Sull'ampio palco, concepito per grandi esibizioni canore, si celebreranno iniziative di assoluto interesse.

Uno spettacolo ricco di famosi personaggi della musica, dello sport e della cultura mediterranea. Non mancheranno gli effetti speciali, con immagini evocative in scorrimento sui palazzi che circondano la piazza, numerose attrazioni e performance.

"One Year Before" è una Festa dello Sport per preparare l'incontro dei 23 Paesi che parteciperanno ai Giochi di Pescara e dell'Abruzzo. Un'occasione irripetibile per cominciare a sognare l'evento. Nei due giorni dedicati ai "Cittadini incontrano i Giochi", tutti gli sportivi, le famiglie con tanti bambini, hanno riempito le strade principali di Pescara, hanno detto con la loro presenza che sono momenti di esaltante gioia collettiva.

Dal 27 giugno inizia il conto alla rovescia. La macchina organizzativa di Pescara 2009 è al lavoro da tempo per rendere i Giochi del Mediterraneo indimenticabili. Con la partecipazione attiva e senza precedenti del popolo abruzzese.



10/06/2008 8.16