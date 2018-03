Mogol: «la Canzone del Sole è nata a Silvi Marina»

LA CURIOSITA' TERAMO. La celebre "Canzone del sole" della coppia Battisti-Mogol è nata sulle spiagge di Silvi Marina. A svelarlo è stato lo stesso paroliere, durante un incontro pubblico.



Come noto, Ivan Graziani era di Teramo e Giulio Rapetti - in arte Mogol - ha partecipato alla quinta edizione del "Tributo ad Ivan Graziani", raduno nazionale dei fans del chitarrista abruzzese, intervenendo a Teramo ad un dibattito intitolato "A 50 anni da 'Nel Blu dipinto di Blu', come è cambiato il ruolo del cantautore nella Comunicazione Sociale".

Ebbene, l'artista-poeta ha spiazzato un po' tutti con questa rivelazione: «quando ero piccolo, venivo spesso con la mia famiglia a passare le vacanze estive sulla spiaggia di Silvi Marina. Il testo della Canzone del sole è nato proprio pensando a quei luoghi e alle emozioni vissute in riva al mare di Silvi. Io, d'altronde, non mi sono mai reputato un uomo dotato di molta fantasia: ho raccontato sempre e solo ciò che mi era successo nella vita».

Poi, inevitabile, un ricordo di Ivan Graziani: «è stato un passionale, dotato di uno stile inconfondibile e di una grande coerenza umana».

Infine, Mogol ha parlato di talento: «credo che sia insito in ognuno di noi. La differenza la fa soltanto lo studio. E' con il sacrificio che emerge davvero ciò che si ha dentro. Bisogna applicarsi, ed è importante fare musica senza pensare al successo».

Esattamente ciò che accadde nel suo sodalizio con Lucio Battisti: Mogol, infatti, ha sempre affermato che le prime canzoni della coppia furono scritte all'insegna del divertimento, senza calcolare nulla. Il resto della storia lo conosciamo tutti, ma - a proposito di storia - fino ad oggi ignoravamo la "genesi" della Canzone del sole.



Massimo Giuliano 05/06/2008 9.53





LA CANZONE DEL SOLE



Le bionde trecce,

gli occhi azzurri e poi

le tue calzette rosse

e l'innocenza sulle gote tue

due arance ancor più rosse

e la cantina buia dove noi

respiravamo piano

e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no

mi stai facendo paura.

Dove sei stata

cosa hai fatto mai?

Una donna, donna

dimmi

cosa vuol dir sono una donna ormai.

Ma quante braccia

ti hanno stretto, tu lo sai

per diventar quel che sei

che importa tanto tu non me lo dirai,

purtroppo.

Ma ti ricordi l'acqua verde e noi

le rocce, bianco e il fondo

di che colore sono gli occhi tuoi

se me lo chiedi non rispondo.

O mare nero, o mare nero, o mare ne...

tu eri chiaro e trasparente come me.

O mare nero, o mare nero, o mare ne...

tu eri chiaro e trasparente come me.

Le biciclette abbandonate sopra

il prato e poi

noi due distesi all'ombra

un fiore in bocca può servire, sai

più allegro tutto sembra

e d'improvviso quel silenzio fra noi

e quel tuo sguardo strano

ti cade il fiore dalla bocca e poi

oh no, ferma, ti prego la mano.

Dove sei stata

cos'hai fatto mai?

Una donna, donna

donna, dimmi

cosa vuol dir sono una donna ormai.

Io non conosco quel sorriso sicuro che hai

non so chi sei,non so più chi sei

mi fai paura oramai,

purtroppo.

Ma ti ricordi le onde grandi e noi

gli spruzzi e le tue risa

cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi

la fiamma è spenta o è accesa?

O mare nero,o mare nero,o mare ne...

Il sole quando sorge, sorge piano e poi

la luce si diffonde tutto intorno a noi

le ombre dei fantasmi della notte

sono alberi e cespugli ancora in fiore

sono gli occhi di una donna ancora

pieni d'amore.



IL VIDEO: BATTISTI CANTA "LA CANZONE DEL SOLE"









05/06/2008 9.50