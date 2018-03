"Bandiere Preziose": Battiato e i Depeche Mode dicono sì alla Differenza

VASTO. Il 6 giugno esce 'Bandiere Preziose', nuovo singolo de La Differenza: si tratta del mash up di 'Bandiera Bianca' di Franco Battiato e 'Precious' dei Depeche Mode. Il pezzo viene già passato con una certa frequenza dalle più importanti radio inglesi che trasmettono musica italiana, e il gruppo vastese spera di poter essere profeta anche in patria.



VASTO. Il 6 giugno esce 'Bandiere Preziose', nuovo singolo de La Differenza: si tratta del mash up di 'Bandiera Bianca' di Franco Battiato e 'Precious' dei Depeche Mode. Il pezzo viene già passato con una certa frequenza dalle più importanti radio inglesi che trasmettono musica italiana, e il gruppo vastese spera di poter essere profeta anche in patria. In pratica, rispetto all'idea originaria di coverizzare il celebre brano di Battiato, il progetto si è evoluto fino a raggiungere l'attuale fase, che il leader della band, Fabio Falcone, definisce «da scienziati del pop-rock in Italia. Questo pezzo – aggiunge – nasce dal mash up di due canzoni: il mix dà vita a 'Bandiere Precious', ossia 'Bandiere Preziose'! In pratica, abbiamo accavallato il testo della prima alla stesura armonica della seconda, insieme ad una serie di modifiche apportate da noi in fase di registrazione. Il risultato è qualcosa di unico e originale che già sta riscuotendo consenso tra gli addetti ai lavori».

Ma in cosa consiste il mash up? «Si tratta – spiega Falcone – di una metodologia di lavoro già in uso nel mondo dei remix dance, ma che nell'ambito del pop-rock in Italia è una cosa assolutamente innovativa. Possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, che questo è un esperimento mai realizzato finora».

Una tale operazione, però, non poteva avvenire senza l'esplicita autorizzazione dei 'campionati': «Per poter pubblicare 'Bandiere Preziose' – dice Falcone – abbiamo dovuto chiedere il permesso sia ai Depeche Mode che al Maestro Battiato, ed entrambi si sono ampiamente complimentati per il risultato ottenuto, prestando il proprio consenso con grande interesse. Avere il beneplacito di due artisti internazionali come loro, per noi è già tantissimo. Siamo orgogliosi di questa pubblicazione: evidenzia la nostra voglia di sperimentare, di andare oltre il semplice scrivere canzoni».

Ma, nello specifico, quale feedback hanno ricevuto Fabio e soci da Battiato e i Depeche Mode?

Del primo, ci limitiamo a dire che, dopo aver ascoltato il brano, ha garantito che sarà un successo. Quanto ai Depeche, invece, diciamo subito che la band ha incontrato La Differenza a Milano in occasione di una conferenza stampa, e si è complimentata con i ragazzi per l'ottimo lavoro effettuato.

'Bandiere Preziose' verrà inserita all'interno di 'Un posto tranquillo', l'ultimo album de La Differenza pubblicato lo scorso anno e di cui l'etichetta Universo sta già preparando il repackaging. Insieme al singolo in radio, uscirà anche il video per le tv, che sarebbe quello girato qualche mese fa al Carnevale di Francavilla al Mare, dove i membri del gruppo abruzzese hanno sfilato tra migliaia di persone, travestiti da commando militare.

Per La Differenza, il risultato di tutti questi mesi di duro impegno è un'opera dal fortissimo impatto, accattivante, intensa, profonda, sensuale, importante, mediaticamente attualissima e senza dubbio radiofonica, pronta a scalare i vertici delle classifiche dell'estate in arrivo.



Massimo Giuliano 04/06/2008 11.36