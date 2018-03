Anche Corrado Oddi nel film "Gli ultimi della classe"

ABRUZZO. Esce il 16 maggio la commedia italiana “Ultimi della classe” che rientra nel filone adolescenziale e scolastico dopo “Notte prima degli esami diretto” da Luca Biglione.

Il film racconta le vicende di Michele, un liceale un pò imbranato che, su decisione dei genitori, dopo la disastrosa pagella invernale che ha presentato a casa lascia la scuola e studia a casa da privatista con una giovane e bellissima insegnate che in passato ha posato nuda per un calendario.

Nel film ci sarà anche l'attore abruzzese Corrado Oddi che interpreta il ruolo del professor Gransasso, insegnante di matematica con il debole per le giovani liceali. Nel film, infatti, Gransasso cercherà in tutti i modi di bocciare Michele nella prova d'esame finale, mentre elargirà voti e simpatie per tutti i personaggi femminili della classe.

«Il mio», racconta Oddi, «è un personaggio comico è un po' come un cartone animato, così infatti era delineato nella descrizione didascalica della sceneggiatura. Quando ho incontrato Biglione al provino lui mi trovava giovane per il ruolo di Gransasso poi gli ho detto “tu stai cercando Gransasso bèh considera il fatto che io sono abruzzese e il Monte Gran Sasso si trova in abruzzo e allora chi meglio di me?” Luca si è messo a ridere e mi ha detto che ci doveva pensare dopo un paio di giorni mi ha fatto chiamare dalla produzione affidandomi il ruolo di Gransasso».

Nel film Oddi appare con occhiali e baffi e rende il suo personaggio molto curioso, se non comico addirittura.

Del cast fanno parte attori come: Andrea De Rosa, Sara Tommasi, Giulia Elettra Gorietti, Marco Iannone, Clizia Fornasier, Nathalie Rapti Gomez, Marco Messeri, Ludovico Fremont, Valentino Campitelli, Marco Battelli, Azzurra Mastrangelo, Giovanni Garofalo.

14/05/2008 12.28