Jazz per beneficenza a Giulianova

Da un idea di un gruppo di giuliesi, appassionati di Jazz, verrà organizzata il prossimo 27 gennaio 2006, ore 20:30, la manifestazione "Indovina chi viene a cena?".

Una manifestazione che sarà riproposta nei prossimi mesi, con diverse modalità. Ospiti ed interpreti della serata "Aurum Trio"un trio tutto al maschile, con: Luca Bulgarelli, Bass; Claudio Filippini, Piano e Marcello Di Leonardo, Drums. Special Guest, Fabrizio Bosso – Trumpet & Flugelhorn.

La serata sarà accompagnata anche da una cena-spettacolo musicale (ecco spiegato titolo della manifestazione), esattamente come si fa da una vita, nei locali anglosassoni.

L'organizzazione dell'evento è dell'associazione senza scopo di lucro "Accordi e Disaccordi ONLUS" di Giulianova, nelle persone di Michele Conte di Giulianova e Luca Viscioni di Sant'omero.

Anche se la serata non viene pubblicizzata come tale, gli incassi delle manifestazioni, detratte delle spese vive, verranno devoluti in beneficenza alla fine di ogni anno ad un ente assistenziale di Giulianova (TE). E' obbligatoria la prenotazione, il biglietto è stato stabilito in € 35,00 (trentacinque), comprensivo di cena a menù fisso, più lo spettacolo), il tutto in un ambiente molto riservato e se vogliamo anche esclusivo visto che il massimo di posti disponibili è di 100 posti. 16 dicembre 2005, ore 20:30, Blue Sky, Giulianova Alta (TE). Infoline: 347-7057747; 347-5922517; 085-8003285.



Walter De Berardinis 11/01/2006 9.32