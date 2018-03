Cinema: i giovedì d'autore a Chieti

Il Teatro Auditorium - Supercinema e l'A.C.M.A. presentano la Rassegna cinematografica

"I Giovedì d'Autore" , una rassegna cinematografica con appuntamenti riservati ai film di qualità esclusi dai circuiti commerciali, con particolare riferimento al cinema italiano ed europeo.



Dopo la proiezione, effettuate nell'estate 2005, in prima regionale con la partecipazione del regista Vittorio Moroni del film “Tu devi essere il lupo” è stata programmata una Rassegna cinematografica con appuntamenti cadenzati, di norma, il giovedì e che vedrà il coinvolgimento e la presenza dei registi e degli interpreti dei film proiettati.



«Questo è stato possibile», dicono gli organizzatori, «grazie alla fattiva collaborazione della Direzione del Supercinema di Chieti che desideriamo ringraziare sin d'ora».



Questi sono gli appuntamenti previsti per il mese di Gennaio che vedono due giornate riservate a proiezioni con la partecipazione del regista.

Avremo, infatti, la presenza del maestro Florestano Vancini giovedì 12 gennaio, giorno dell'inaugurazione della Rassegna, in occasione della proiezione, in 1° assoluta regionale, del film “E ridendo l'uccise”.

Le proiezioni si svolgeranno alle ore 17.00, 20.00 e 22.30.

Alle ore 19.15 il regista incontrerà il pubblico per presentare il suo film.



Venerdì 27 gennaio sarà presente il regista Luca Mazzieri per la proiezione del film “Cielo e terra” in occasione del Giorno della Memoria.



Gennaio 2006

giovedì 12/01/2006

E ridendo l'uccise di Florestano Vancini Italia 2005 sarà presente il Regista



giovedì 19/01/2006

Il Sole di Aleksandr Sokurov Russia 2005



venerdì 27/01/2006

in occasione del Giorno della Memoria: Cielo e terra di Luca Mazzieri Italia 2005 sarà presente il Regista



Tutte le informazioni, le schede, le sinossi, le locandine e le trame, sono state inserite nel sito www.webacma.it



10/01/2006 13.31